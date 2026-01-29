SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Karen Thal ante la postergación de Sala Cuna: “El proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir”

    La past president de Icare sostiene que el estancamiento del proyecto resulta difícil de explicar si se consideran los beneficios que implicaba su implementación, no solo para las mujeres, sino también para la economía.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Andres Perez

    El plan inicial era que la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal —una de las iniciativas que el gobierno de Gabriel Boric buscaba dejar como legado— continuara este miércoles. Sin embargo, la decisión del senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación del Senado, de postergar la votación por un viaje, abrió una dura pugna con el gobierno que escaló hasta el presidente Gabriel Boric que acusó a los gremialistas de dilatar la iniciativa pese al avance de las conversaciones.

    Karen Thal, past president de Icare, sostiene que, pese a los argumentos de la oposición, la iniciativa era técnicamente sólida y no solo apuntaba a cerrar brechas en el mercado laboral, sino también a fortalecer la economía nacional. Por lo mismo, afirma que las razones para no continuar con la discusión serían más bien políticas, ideológicas e incluso valóricas.

    ¿Cuál es su diagnóstico del proyecto? Desde la oposición afirman que requiere mejoras.

    El proyecto había logrado un equilibrio técnico difícil de conseguir y que implicaba muchos más beneficios que costos. Tras 27 años de discusión sobre iniciativas de sala cuna, esta propuesta alcanzaba un punto clave: desvincular completamente el costo de la sala cuna de la contratación de mujeres. En palabras simples, buscaba que contratar mujeres no fuera más caro que contratar hombres.

    ¿Para usted es técnicamente viable?

    Cambiaba el pago directo de sala cuna por un pago indirecto, lo que es más barato para las empresas que hoy pagan sala cuna. Además, permitía que las empresas que hoy no contratan a la mujer número 20 (hoy existe la exigencia de tener 20 mujeres contratadas para acceder al derecho a sala cuna) pudieran acceder a todos los talentos y contratar a más mujeres por menos de 2.000 pesos mensuales por trabajador. Por eso, me parece que este es un proyecto que logra un equilibrio técnico con muchos más beneficios que costos y que, además, cerraba brechas históricas en el mercado laboral.

    La iniciativa también tendría efectos en otros ámbitos. Por ejemplo, frente a las cifras del INE sobre el acelerado envejecimiento de la población.

    Hoy tener hijos es muy caro y, como muestran muchos estudios, las mujeres señalan como razones para no tenerlos que deben postergar su desarrollo laboral y profesional y que el costo de criarlos es muy alto. Entonces se necesita que el Estado haga un esfuerzo, y no solo el Estado, también el mundo privado. Esa es una de las gracias de este proyecto.

    ¿Por qué cree que no se continuó con el debate que estaba previsto?

    Esa es la gran pregunta. Creo que estamos perdiendo una oportunidad clave de crecimiento económico y de mejoramiento de la inserción laboral de las mujeres, básicamente por decisiones de corto plazo que no miran el largo plazo. Y hay razones de distinto tipo.

    ¿Cómo cuáles?

    Algunos argumentan razones económicas, como el costo para el Estado o para las empresas, lo que es bastante discutible. Este es un proyecto que cuesta 300 millones de dólares al año y el Estado pondría un 15%, es decir, 46 millones de dólares anuales. El argumento del financiamiento es bastante débil, a mi juicio. Sobre el costo para las empresas también, porque las que hoy ya pagan sala cuna verían reducido ese gasto, y las que no pagan estarían hablando de entre 1.000 y 2.000 pesos mensuales por trabajador.

    ¿Y razones políticas?

    También creo que tiene que ver con los costos políticos de darle un legado al gobierno de Gabriel Boric. También hay una dimensión valórica. Algunos creen que no es bueno seguir expandiendo las oportunidades laborales de las mujeres porque eso atentaría contra la familia, algo que por supuesto no comparto. Además, hay razones ideológicas: simplemente no les gusta el proyecto. Por ejemplo, porque en 2034 no se permitiría el lucro en las salas cunas, algo que quedó en el texto con las indicaciones.

    Y eso es lo que a mí me duele de este debate, porque si esperamos un proyecto que ideológicamente nos guste a todos, eso nunca va a ocurrir. Para que el país avance y podamos crecer, tenemos que hacer reformas grandes, estructurales y complejas, que no van a convencer ideológicamente a todo el mundo.

    ¿Qué tan importante era sacar este proyecto?

    Es una oportunidad tremenda para la economía y para las oportunidades laborales de las mujeres. Hay estudios que señalan que aprobar este proyecto podría significar entre 0,1% y 0,8% del PIB. Otros expertos, aseguran que aumentar en 10 puntos la participación laboral implica un aumento de cuatro puntos del PIB. Hacer eso hoy es difícil Que más mujeres trabajen significa crecimiento país. Hay retorno económico en esta discusión. Además, permitiría que las 25.000 mujeres que hoy están desempleadas o las 150.000 que no buscan trabajo porque no tienen con quién dejar a sus hijos puedan salir a buscar empleo.

    ¿Cree que con el próximo gobierno ya instalado será más difícil que este proyecto avance?

    No sé cuáles son los planes del próximo gobierno respecto a sala cuna. Lo único que sabemos es que en el programa del presidente electo se habla de un proyecto financiado 100% por el Estado. Y eso es lo que no entiendo bien. Si este proyecto supuestamente tiene problemas de financiamiento, no sé cómo uno 100% estatal podría ser más viable, más aún cuando no se conocen sus detalles.

    Además, políticamente creo que sería más difícil que la oposición apruebe un proyecto en ese escenario. Hoy el gobierno ha cedido muchas cosas que la oposición ha pedido, muchísimas, y no sé si eso va a ocurrir en el próximo gobierno. Por eso creo que el momento es ahora. Es más fácil que se apruebe hoy que más adelante.

