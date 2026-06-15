Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Egyptian Football Association EFA

Bélgica se mide con Egipto durante este lunes, en el marco de la primera fecha del Mundial 2026.

Las selecciones integran el Grupo G de la fase inicial, que comparten con Irán y Nueva Zelanda.

Cuándo juega Bélgica vs. Egipto

El partido de Bélgica contra Egipto es este lunes 15 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Washington, Estados Unidos.

Dónde ver a Bélgica vs. Egipto

El partido de Bélgica contra Egipto se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo se encuentra en la aplicación Mi CHV, en DGO y Paramount+.