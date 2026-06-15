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    7,2% más que el año pasado: más de 34 mil inscritos rinden la PAES de Invierno 2026

    Desde hoy lunes y hasta el miércoles se aplicará la Prueba de Acceso a la Educación Superior, destinada a egresados de Enseñanza Media.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Este lunes inició la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno 2026, la cual da acceso al proceso de admisión 2027. El examen se realiza en 49 sedes a lo largo de Chile y solo pueden participar las y los egresados de enseñanza media.

    Para dar el vamos a este hito, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés; la seremi de Educación de la Región Metropolitana, Stefanie Wenderoth; el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias; la vicerrectora de asuntos académicos de la Universidad de Chile, Leonor Armanet, y la directora del DEMRE de la Casa de Bello, Leonor Varas, se reunieron en el Liceo Gabriela Mistral de Independencia, destacando la importancia que esta rendición tiene para otorgar flexibilidad al sistema de admisión universitario y aminorar la ansiedad de las y los participantes.

    Para esta aplicación -la quinta que se realiza en invierno- se inscribieron 34.324 personas, 7,2% más que el año pasado, cuando lo hicieron 32.017 participantes. De los inscritos, 60,8% terminó su enseñanza media el año pasado (20.868 personas), mientras que 39,2% egresó en años anteriores (13.456).

    Además, 72,85% dio la PAES Regular en diciembre del año pasado y ahora volverá a rendir al menos una de las cinco pruebas disponibles, con el objetivo de mejorar sus puntajes.

    Frente a estas cifras, la subsecretaria Fernanda Valdés resaltó que la PAES de Invierno “no es una prueba que segregue o que dé oportunidades a unos pocos. Si observamos los datos, vemos que los postulantes, con independencia del establecimiento del cual provienen, mejoran sus procesos de asignación de manera significativa. Por lo tanto, es una prueba que realmente abre oportunidades para personas que quieren mejorar su ingreso a la educación superior y, sobre todo, para aquellos que quieren ingresar a programas que son más selectivos”.

    Por su parte, la vicerrectora de asuntos académicos de la Universidad de Chile señaló que “es un avance significativo porque da posibilidades de flexibilizar el sistema de acceso. Es decir, aquí estamos pensando en los jóvenes, las jóvenes y las personas que van a rendir esta prueba. (...) Hoy existen otros espacios y eso creo que es un avance muy significativo”.

    La directora del DEMRE, Leonor Varas, llamó a las y los participantes a acudir con tranquilidad a los locales de rendición, confiando en sus conocimientos y habilidades. “Los resultados de esta PAES de Invierno se entregarán el viernes 17 de julio, antes que se termine el plazo de inscripción a la PAES Regular, el 22 de julio a las 13 horas. De esta manera, las personas tendrán tiempo para decidir si quieren o no dar las pruebas a fin de año”, informó.

    Los horarios para el día martes 16 y miércoles 17 de junio son:

    • Competencia Lectora: martes 16 de junio a las 9.00 horas continental, 8.00 horas Rapa Nui y 10.00 horas en Aysén y Magallanes.
    • Ciencias: martes 16 de junio a las 15.00 horas continental, 14.00 horas Rapa Nui y 16.00 horas en Aysén y Magallanes.
    • Competencia Matemática 1: miércoles 17 de junio a las 9.00 horas continental, 8.00 horas Rapa Nui y 10.00 horas en Aysén y Magallanes.
    • Historia y Ciencias Sociales: miércoles 17 de junio a las 15.00 horas continental, 14.00 horas Rapa Nui y 16.00 horas en Aysén y Magallanes.

    Las y los participantes podrán llegar 30 minutos antes a su respectivo local de rendición, los que se informaron el pasado viernes 12 y se pueden conocer descargando una nueva Tarjeta de Identificación desde el Portal de Inscripción.

    Más sobre:PAES2026PAES InviernoPrueba de Acceso a la Educación SuperiorEducación SuperiorDemre

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