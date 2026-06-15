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    Culto

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Así lo explicó la directora del lugar, Varinia Brodsky, quien además aseguró que contaban tres años trabajando en el proyecto, una colaboración entre entidades de Chile y Argentina.

    Por 
    Equipo de Culto
    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios Mariano Sanda

    Golpe duro para el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA): una retrospectiva en el país de León Ferrari, uno de los artistas latinoamericanos más relevantes de las últimas décadas, no se levará a cabo.

    Luego de tres años de trabajo silencioso, finalmente el evento no podrá ver la luz, según confirmó la directora del recinto, Varinia Brodsky, al diario electrónico El Mostrador.

    “La exposición se suspendió por falta de presupuesto”, explicitó la autoridda del recinto.

    Luego acotó: “Llevábamos alrededor de tres años trabajando en ella, desde que asumí la dirección del Museo, junto a los curadores Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, y la Fundación Augusto y León Ferrari”.

    Varinia Brodsky, directora del MNBA: “Aquí se genera pensamiento crítico y queremos sociedades que puedan reflexionar” 03/09/2025 - VARINIA BRODSKY - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Recortes

    La suspensión de la instancia ocurre en medio de los anuncios de recorte de presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los que han generado un amplio debate en el circuito.

    Según un análisis del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), el ajuste aplicado al sector cultural en 2026 llega a un 9,8% del presupuesto total asignado, cifra que triplica el recorte del 3% anunciado inicialmente por el Gobierno y el más alto dentro de los ministerios. El recorte equivale a cerca de $51.750 millones y afecta programas estratégicos vinculados a infraestructura cultural, patrimonio, museos, bibliotecas y desarrollo de industrias creativas.

    Entre las áreas más golpeadas por la medida están el Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural, con una reducción de 78,8%; el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, con una caída de 65,6%; y el Fondo del Patrimonio, que disminuye en 74,4%.

    Museo-de-Bellas-Artes-noche-ok.jpg la-tercera

    La directora del MNBA acota al citado medio: “Suspender esta exposición tiene consecuencias que merman el desarrollo del Museo, indudablemente. Una muestra de estas características eleva los estándares curatoriales y de gestión, fortalece redes de colaboración internacional, fomenta espacios para la investigación especializada y genera nuevas oportunidades de vinculación con públicos diversos”.

    Brodsky agrega que “perder esta oportunidad es fragilizar la institución y poner en entredicho la credibilidad frente a un trabajo sostenido con pares”.

    “Los presupuestos otorgados para los museos a nivel nacional son insuficientes y no poder llevar a cabo este proyecto solo es una reiteración de un problema profundo y sistemático”, comentó.

    La muestra, además, formaba parte de un acuerdo de colaboración firmado entre los museos nacionales de Bellas Artes de Chile y Argentina, por lo que varios aspectos logísticos ya estaban avanzados y resueltos.

    ¿Y en que estaría enfocada la cita? Ferrari fue un artista plástico argentino que alcanzó gran notoriedad no sólo desde lo creativo, sino que también desde la denuncia. Gran parte de su obra está orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad.

    Según The New York Times, era al momento de su muerte en 2013 uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo. Los pilares de su obra se basan en una dura crítica hacia las guerras, la religión, la política y todas las formas de intolerancia.

    Más sobre:Museo de bellas artesLeón FerrariMinisterio de las CulturasArteArte culto

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