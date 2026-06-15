Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

Mapocho Orquesta presentará el jueves 18 de junio el concierto Ilusiones Ópticas en Matucana 100. El show marcará el estreno oficial del más reciente trabajo discográfico de la banda, que acaba de obtener el galardón a Grabación del Año en los Premios Pulsar, además de celebrar sus 10 años como banda.

Bajo la dirección musical de Alfredo Tauber y con composiciones junto a Francisca Buendía, el nuevo disco Ilusiones Ópticas es muy conceptual. “Quería armar una obra que tuviera un hilo conductor que conectara todas las piezas, aprovechar las capacidades y talentos de los músicos de la orquesta y proponer una estética diferente a la que veníamos trabajando los últimos años y, por último, escribir canciones en español para el formato de Big Band, que es algo que se ve muy poco”, comparte Tauber.

En cada pieza del álbum hay momentos para que los músicos de la orquesta destaquen su musicalidad particular. Así lo cuenta el director musical quien comparte que: “es algo que quise hacer a propósito de los grandes intérpretes que hay en la orquesta, y así mismo en este repertorio trabajamos música más moderna, tomando un poco de distancia del sonido más vieja escuela que suelen trabajar las orquestas de jazz, más asociadas al swing generalmente, así que fue un desafío muy interesante para toda la orquesta. Respecto a las canciones, trabajé en conjunto a Francisca Buendía como letrista para el disco y logramos piezas muy interesantes que siento que logran reforzar la narrativa de las ilusiones ópticas, y también tuvimos la suerte de contar con nuestro amigo Matiah Chinaski rapeando en uno de estos temas”.

El espectáculo contará con Fase Solar como artista invitado. “El show será una manera de celebrar para nosotros esta nominación, estamos ensayando harto para sonar cañón, y también preparando una propuesta escénica, entre luces y audiovisuales, que harán que el show sea una experiencia multisensorial. Buscamos que todos quienes escuchen el disco puedan sumergirse en el imaginario de Ilusiones Ópticas”, sostiene Tauber