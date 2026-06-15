Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

“En estos meses ha cambiado mi vida, estoy durmiendo entre tres y cuatro horas diarias”, comenta desde São Paulo, Brasil, el gerente de Panini para toda el cono sur, Raúl Vallecillo.

El ejecutivo chileno tiene a su cargo la producción y distribución del álbum del Mundial de Fútbol 2026 -que reúne 980 stickers de los futbolistas de las 48 selecciones que participan en el evento-, el cual ha roto todos los récords en nuestro país y en varios otros del mundo.

“La fábrica la tenemos alojada en Brasil desde donde distribuimos a Centroamérica y Sudamérica. Estamos imprimiendo 24/7, de lunes a domingo, sin parar, en tres turnos”, cuenta quien llegó a Panini-Chile en 2009.

En Chile hay una locura por completar el álbum, ¿tiene cifras que permitan graficar este fenómeno?

Sí, pero lamentablemente por un tema contractual no puedo transparentar. Me encantaría poder dártelas, porque efectivamente son superlativas respecto a mundiales anteriores. Sí te puedo decir, a ciencia cierta, que es la mejor colección que ha existido en la historia del coleccionismo en Chile. Lejos la más grande en cantidad de stickers, álbumes, sobres y la más grande en número de coleccionistas. Ahora, a nivel de toda Latinoamérica el fenómeno ha sido el mismo. El furor que se está viviendo en Chile también se está viviendo en Brasil y en todos los países de la región.

¿Estaban preparados para una demanda tan alta?

Sí, aunque por lejos se superó lo que había sido la tasa de crecimiento histórica de los álbumes de los mundiales anteriores. Desde que termina un mundial nosotros comenzamos a preparamos para el siguiente. Para éste tuvimos que instalar una nueva fábrica en Brasil, con una mayor cantidad de maquinarias, personal y materia prima, lo que nos permitió suplir de buena forma este aumento explosivo de la demanda.

¿Qué le han dicho en Italia sobre el impacto que ha tenido el álbum en nuestro país?

Hay asombro por lo que está pasando en Chile. Además, porque, al igual que Italia, nuestra selección no está en este mundial, por lo que hay una vibra distinta en ambos países.

La pregunta de oro: ¿Por qué ha existido tanto interés en el álbum de este mundial?

Una primera cosa: el Mundial en Qatar se realizó el último trimestre de ese año y la nómina de equipos clasificados estuvo mucho antes, lo que nos permitió sacar el álbum tempranamente y hubo mucho tiempo para coleccionarlo. Esta vez los últimos países que clasificaron lo hicieron bastante encima y tuvimos que esperarlos para sacar nuestro producto. Eso hizo que la gente tuviese que tener un ritmo de coleccionismo mucho más rápido, de mayor intensidad, previo a la inauguración del evento.

¿Qué ha hecho, a su juicio, que las mujeres se hayan sumado?

Creo que el mundial mismo. El verse involucradas y participar en un evento tan importante. Y obviamente la conexión que evoca esa alegría que tenías en la infancia desde el momento que tú abrías un sobre y la dopamina que se otorga por saber qué figurita te va a salir. Todo es parte de un juego que al final del día te involucra, hace juntarte con compañeros de trabajo, hijos, amigos y gente desconocida para intercambiar láminas. Es decir, vivir un momento distinto a lo que podría ser la rutina del día a día.

Se ha dicho mucho que el interés se debía a que este sería el último álbum de Panini en los mundiales de fútbol.

No, nuestro último álbum va a ser el del próximo 2030. Ello obedece al derecho que tiene cada licensor, en este caso la FIFA, para elegir con quién da continuidad a cada uno de sus derechos.

Valecillo señala que el precio oficil del sobre en Chile es de $1.100, pero que ley no impide que un establecimiento lo venda más caro.

“No hay láminas difíciles”

¿Hay jugadores más difíciles que otros? ¿Por qué Messi, Critiano y Mbappé salen poco?

Eso es parte de un folclore o mejor dicho de un mito. No hay láminas difíciles. En nuestra fase de producción todos los stickers se imprimen en la misma cantidad y se distribuyen a los países en la misma cantidad. Qué ocurre: por una cosa de regulación natural del mercado hay ciertos jugadores más deseados, y obviamente si te sale Messi, lo más probable es que lo pegarás en tu álbum. Te sale otro Messi y la guardarás en tu billetera, otro lo pegarás en la agenda, en tu computador… Messi empieza a tener menos presencia en el intercambio, menos presencia en el mercado, lo que lo transforma en una figura más difícil. Lo mismo ocurre con Cristiano y otras figuras.

Pero me han comentado que la lamina de Mbappé , por ejemplo, se está vendiendo entre $5 mil y $6 mil, porque salía muy poco en los sobres.

Por lo mismo que te comentaba. Ciertamente, se puede provocar un segundo mercado, es parte del folklore que rodea la colección. Panini da la posibilidad de que tú compres los últimos stickers que te faltan y pronto se habilitará en el sitio o en la tienda oficial la opción de comprar los 50 últimos stickers o menos que te falten. Ahí Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé van a costar lo mismo que cualquier jugador. Por lo tanto, yo llamaría al consumidor de que compre en los canales oficiales y no necesariamente tenga que sobrepagar.

Es un mito que hay láminas más difíciles que otras. Los 938 stickers del mundial se imprimen por igual y salen al mercado en la misma cantidad

¿Los puntos de venta pueden subir el precio de los sobres cuando existe una alta demanda? En Chile comenzaron en $1.100 y en algunos locales ya alcanza los $1.500.

Nosotros ponemos un precio oficial estándar para el mercado, que en Chile es de $1.100 el sobre. Pero la ley no impide que, en un sistema de libre mercado regulado por la oferta y demanda, existan comercios que puedan subirlo, tal como puede ocurrir con una bebida o cualquier producto que puedes encontrar a distintos valores, según el lugar. Ahora, nosotros tratamos de incentivar que el consumidor privilegie el comercio que cobra el precio oficial.

¿Existe una fecha definida para el término de la impresión de las figuritas?

Esto seguirá hasta que el último sticker sea demandado. Tenemos un plan de producción, a lo menos, hasta que se cumpla un mes del inicio del mundial (11 de julio). La colección va a estar hasta fines de agosto y comienzos de septiembre, que es la fecha en que regularmente dura un álbum del Mundial, un mes, o mes y medio posterior a que termine el evento.