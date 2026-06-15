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    Política

    Kast tilda de “gravísima” la denuncia penal de Migraciones por presunto tráfico de menores desde Haití

    El Jefe de Estado anunció que el gobierno pondrá “los antecedentes a disposición de Fiscalía y va colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast se refirió a la denuncia penal que ingresó el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”.

    La acción del Sermig tuvo su origen en una serie de fiscalizaciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

    Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos”, menciona la denuncia por parte del Sermig.

    El Mandatario, mediante una publicación en redes sociales, tildó la acción de carácter penal de “gravísima”.

    “La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención”, escribió en su cuenta de X.

    El Jefe de Estado anunció que el gobierno pondrá “los antecedentes a disposición de Fiscalía y va colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

    Más sobre:José Antonio KastHaitíMigraciónServicio de MigracionesFiscalíaFiscalía Centro Norte

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