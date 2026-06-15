Migraciones realiza denuncia penal al Ministerio Público por presunto tráfico de menores desde Haití

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una denuncia penal en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití entre enero y octubre de 2025 en el contexto de “reunificación familiar”.

Según un comunicado del servicio, la denuncia tendría su origen en una serie de fiscalizaciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

“ Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos ”, menciona la denuncia por parte del Sermig.

En la presentación señalan que estas personas “no poseen un vínculo de consanguineidad ni familiar real con los menores” y que “tampoco cuentan con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325”.

“Los antecedentes sobre el ingreso al país de los menores, resulta en una vulneración de los derechos y el interés superior del niño. Por ello, este Servicio estima que las conductas descritas configuran el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal. La denuncia apunta a los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables”, detalla la acusación por parte de Migraciones.