SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Migraciones realiza denuncia penal al Ministerio Público por presunto tráfico de menores desde Haití

    La acción presentada a la Fiscalía Centro Norte menciona que al menos 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, habrían ingresado al país durante el período entre enero y octubre de 2025 como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Migraciones realiza denuncia penal al Ministerio Público por presunto tráfico de menores desde Haití

    El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) presentó este lunes ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una denuncia penal en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití entre enero y octubre de 2025 en el contexto de “reunificación familiar”.

    Según un comunicado del servicio, la denuncia tendría su origen en una serie de fiscalizaciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).

    Se constató que al menos 12 adultos (tanto extranjeros como chilenos) han ingresado reiteradamente al país actuando como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos”, menciona la denuncia por parte del Sermig.

    En la presentación señalan que estas personas “no poseen un vínculo de consanguineidad ni familiar real con los menores” y que “tampoco cuentan con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N° 21.325”.

    “Los antecedentes sobre el ingreso al país de los menores, resulta en una vulneración de los derechos y el interés superior del niño. Por ello, este Servicio estima que las conductas descritas configuran el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, previsto en el artículo 411 bis del Código Penal. La denuncia apunta a los adultos acompañantes, aerolíneas, agencias de viajes y a quienes resulten responsables”, detalla la acusación por parte de Migraciones.

    Más sobre:MigraciónHaitíFrank SauerbaumReunificación familiarVuelos chárterTráfico de menoresVuelo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Quiroz reprocha crítica de Marcel por sus dichos contra Boric: “Mi lenguaje son los datos”

    Droga iba ser acopiada en San Joaquín y distribuida en Ñuñoa: incautan 440 kilos de marihuana oculta en camioneta

    Lo más leído

    1.
    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    Suspenden clases para este lunes en Cerrillos por contaminación del aire tras incendio en depósito de caucho

    2.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    3.
    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio

    Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio

    4.
    La década perdida de Viña del Mar

    La década perdida de Viña del Mar

    5.
    Concejala de Villa Alegre cumple un año desaparecida: las interrogantes en la búsqueda de María Ignacia González

    Concejala de Villa Alegre cumple un año desaparecida: las interrogantes en la búsqueda de María Ignacia González

    6.
    La trama oculta de la extracción ilegal de lapislázuli en Chile

    La trama oculta de la extracción ilegal de lapislázuli en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 14 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación
    Chile

    Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves
    Negocios

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    El detalle de las indicaciones del gobierno para reactivar proyecto de sala cuna

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil
    Tendencias

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Chilavert carga con todo contra Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay: “Lo único que hace bien es hablar”
    El Deportivo

    Chilavert carga con todo contra Gustavo Alfaro tras la caída de Paraguay: “Lo único que hace bien es hablar”

    “Ya hablé 10 veces, no me pagan por hacerlo”: el enfado de figura de Costa de Marfil contra la prensa en el Mundial

    Sebastián Beccacece arremete contra el árbitro tras la derrota de Ecuador: “Termina decidiendo un resultado injusto”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida
    Cultura y entretención

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”
    Mundo

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    Trump confirma que algunos barcos empiezan a transitar por el estrecho de Ormuz tras anuncio de acuerdo

    Totoy Zamudio, un hombre a colores
    Paula

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar

    Catalina Fullerton: la doctora que traduce la medicina al lenguaje cotidiano