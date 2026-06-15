Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

La actriz Amparo Noguera se alista para volver a las tablas con el monólogo La persona deprimida. Se trata del texto original de David Foster Wallace que se adapta para las tablas.

Luego del éxito de su estreno en 2019, en Argentina, con la actriz María Onetto como protagonista, el director trasandino Daniel Veronese presenta esta versión en coproducción con Fundación Teatro a Mil.

Así, en la versión nacional, es Amparo Noguera quien se pone bajo la piel del personaje principal, para interpretar un texto áspero, pero íntimo, cercano y que no deja de lado el humor.

La obra tendrá una temporada desde el 19 al 27 de junio, en Teatro La Memoria (Bellavista 0503). Las entradas se pueden adquirir aquí.