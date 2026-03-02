SUSCRÍBETE
    Política

    Desde Juan Fernández: Boric hace nuevo llamado a la oposición para aprobar sala cuna esta semana y apela a la “voluntad política”

    El Mandatario reafirmó que este lunes su administración ingresará al Parlamento la última propuesta, "consensuada con diversos técnicos de la oposición".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Desde el archipiélago de Juan Fernández, el Presidente Gabriel Boric hizo un nuevo llamado a la oposición para aprobar esta semana el proyecto de sala cuna universal, una de las iniciativas emblemáticas de su mandato que sigue pendiente.

    El Mandatario instó a las fuerzas de oposición a sacar adelante la propuesta en medio de su discurso desde el territorio insular para dar inicio al año escolar 2026.

    Mientras daba cuenta de los logros de su administración en materia educativa, dijo: “También logramos aprobar la ley de modernización de la educación parvularia para asegurar mejores estándares de calidad que es muy importante y complemento de la ley de sala cuna, que hoy día desde acá de Juan Fernández quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto, tenemos la posibilidad de sacar sala cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos”.

    “Lo han dicho innumerables personas de la comunidad civil, técnicos del sector de la oposición. Hemos trabajado firmemente como gobierno para poder aclarar todas las dudas. No partamos de cero en esto. Saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Se puede, se puede, depende de voluntad política”, remarcó.

    En su alocución, el Jefe de Estado reafirmó que este lunes su administración ingresará al Parlamento la última propuesta del proyecto e instó a aprobarlo por las mujeres de Chile.

    “Esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile. Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante. Nosotros hoy día, la ministra Macarena Lobos (Segpres) va a presentar la última propuesta del Ejecutivo que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición y espero que esto se pueda finalmente avanzar”, destacó.

    Boric además apuntó que será al futuro gobierno de José Antonio Kast al que le tocará promulgar la ley si se logra sacar adelante.

    “Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga”, cerró.

    Este domingo, en medio de su llegada a Juan Fernández, Boric ya había vuelto a instar al Parlamento a aprobar el proyecto de sala cuna.

    “Mañana haremos un último esfuerzo por sacar adelante el proyecto de sala cuna, presentando la propuesta técnicamente consensuada para hacerla realidad”, escribió en X.

    Y tal como este lunes, se dirigió directamente a sus adversarios políticos: “Le pido a la oposición que encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno, sino un avance para Chile, en especial para las mujeres. De ellos depende que la comisión de Educación sesione para avanzar”.

