Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

Entrevistada en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, por Rocío Latorre y Rodrigo Álvarez, la ministra de la Mujer, Judith Marín, se refirió a las críticas que ha recibido la vocera de gobierno, Mara Sadini. También abordó los alcances para su cartera del proyecto de Reconstrucción Nacional -y apuntó a los cuestionamientos de su antecesora- y reveló que no firmará por el Partido Cristiano de Chile.

¿Faltaron medidas en beneficio de las mujeres en el proyecto de Reconstrucción Nacional?

Vimos una cadena nacional con un mensaje claro para Chile, con medidas que van de la mano de la reconstrucción y del desarrollo económico, que para las mujeres es sumamente importante. Cuando hablamos de la tasa de desempleo, que nos tiene por más de 30 meses con cifras muy preocupantes, donde las principales afectadas somos las mujeres, con una tasa de desempleo que es de un 9% para las mujeres, cuando hablamos de que hay 2 millones de trabajadores en la informalidad, el 28% de ellos son mujeres. Entonces, cuando este proyecto nos habla de que va a existir un crecimiento económico, que se van a crear más y mejores empleos, las principales beneficiadas somos las mujeres.

¿Esa es la principal demanda que ha escuchado en estos casi 35 días?

Además de empleo, en materia de seguridad. Me refiero en el ámbito sobre todo de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. A propósito de eso, estuvimos ayer en el Senado, tristemente no se pudo votar el proyecto de ley que viene a perfeccionar la ley integral para hacer efectiva la prohibición de otorgar las pensiones de sobrevivencia a los condenados por delitos como el femicidio. No hubo quórum.

Su antecesora, Antonia Orellana, dijo que el proyecto de Reconstrucción Nacional es de un dogmatismo neoliberal que ya se quisieran los Chicago Boys. ¿Cómo lo toma?

Insisto, creo que aquí lo que hay que mirar es qué es lo que busca hacer este proyecto, que es una reactivación. Y cuando un gobierno que se dijo que era feminista nos hereda unas tasas de desempleo para la mujer que son realmente preocupantes y no logra insertar a la mujer en el mundo laboral, al menos nosotros sí nos estamos haciendo cargo de este problema.

¿Ha costado la instalación del gobierno?

Voy a hablar de mi cartera. Hemos tenido dificultades que van desde lo doméstico hasta lo presupuestario. Recibimos un inmueble inconcluso en materia de construcción (...) Eso implicó un término anticipado de contrato por parte de la administración anterior, donde se finaliza, si no me equivoco, en el mes de enero, cuando correspondía finalizar el contrato en el mes de mayo-junio del inmueble antiguo. Los funcionarios deben ser trasladados para utilizar el lugar donde hoy habitamos, con lo que implica un término anticipado de contrato: multas, cambiarse de lugar.

Tuvieron que estar los primeros días en La Moneda.

Estuvimos un tiempo algunos con teletrabajo y otros en La Moneda por un evento preventivo sanitario, por materia de plagas. Eso no es un problema nuestro, sino que se hubiese evitado si no se terminaba anticipadamente el contrato. Nuestra instalación no ha sido fácil porque hay problemas que han sido heredados y que tenemos que hacernos cargo para la buena continuidad de nuestro servicio.

¿Qué otro tipo de problemas?

En el ámbito de Prodemu, hoy tiene un déficit presupuestario de $ 1.500 millones que son de arrastre y que se acrecientan desde 2023 a la fecha (...) Eso, tristemente, y muy preocupante, tuvo a trabajadores sin el pago de sus remuneraciones. Tuvimos que ir a Contraloría para solicitar lineamientos, porque había dificultades que impedían el traspaso de los recursos desde el servicio hacia Prodemu.

Respecto de la ministra Mara Sedini. Primero estuvo el tema de su desempeño en el alza de los combustibles, luego por la situación de Galvarino Apablaza, por el almuerzo en La Moneda y por los límites con Argentina. ¿Cómo toma las críticas que se le han hecho? ¿Cree que hay algo de machismo o ha tenido un aterrizaje más complejo?

Yo quiero hablar de las críticas en general. Hay críticas que son constructivas y que nosotros, cada uno, cuando asume un rol de liderazgo, en un cargo público, también está expuesto a críticas que son públicas, políticas y a críticas constructivas. Las críticas constructivas, de la índole que sean, uno las tiene que tomar con humildad para mejorar. Pero también hay críticas que han sido excesivas y que ya no son críticas, y quizás nacen también desde el odio, o incluso desde el machismo, como tú señalas. Hubo incluso en un programa... un podcast que hasta la crítica ha ido por la imagen.

¿Lo de Jorge Coulon?

Sí. Por la imagen, por la apariencia física (de Mara Sedini). Eso es machismo. Y ahí hago la distinción en qué tipo de crítica estamos hablando.

¿Cree que hay algo de eso en las críticas que ha recibido? Incluso se han hecho parodias.

Cuando nace con un motivo por ser mujer, por supuesto que es algo que tenemos que condenar. Y cuando también se pone el foco excesivamente, creo que tampoco es algo sano.

Usted lo vivió también en el ministerio.

No solo en el ministerio. Cuando se me presenta como futura ministra, las primeras críticas que recibo es por mi fe. Me llamó mucho la atención porque a nadie le preguntan en su trabajo, cuando lo van a contratar: ‘disculpe, ¿cuál es su credo?’. ¿Por qué se nos critica, o en este caso a mí, por tener una fe?

Sobre el caso de Priscilla Carrasco. ¿Si esto ocurriera hoy, actuaría de la misma manera?

Hemos reiterado que fue una decisión fundada. Es algo que ya ha decantado también, ya es de aproximadamente unas dos semanas. Sostenemos que nuestra decisión no fue en materias personales ni privadas de la funcionaria, sino que en materia de confianza.

¿Qué decisión se va a tomar cuando termine su licencia (por un tratamiento por cáncer)?

La decisión es la que ya se anunció hace dos semanas.

¿Qué otros proyectos busca impulsar rápidamente en el Congreso?

Nuestro equipo está observando con mucha atención algunos proyectos de ley que van en materia de la violencia digital. También en lo que viene a perfeccionar la ley integral.

Su partido entró en causal de disolución, pero se están reagrupando en el Partido Cristiano de Chile. ¿Va a volver a militar?

Estoy muy agradecida del partido que me albergó, con el cual competí en las elecciones parlamentarias, donde un tiempo me tocó ser concejal (...) Espero el mayor de los éxitos para el nuevo conglomerado. Hoy mi militancia está en Chile, milito para mi país y para el ministerio que me toca encabezar, que es el Ministerio de la Mujer.