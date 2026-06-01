Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

El expresidente Gabriel Boric finalizó este lunes su periplo por Europa con un paso por Londres, donde concedió una extensa entrevista de dos horas en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra.

La última escala del otrora jefe de Estado, luego de sus intervenciones en Alemania y Gales, coincidió con la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en Chile. Boric, de hecho, a través de su oficina se excusó de asistir al Congreso Nacional por estar fuera del país.

Al diálogo en Reino Unido, que fue guiado por la periodista escocesa Isabel Hilton, experta en geopolítica, cambio climático y China, el frenteamplista llegó acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y la hija de ambos, Violeta.

En el inicio de la conversación, el exmandatario recordó su temprana militancia, la influencia de la experiencia Zapatista en esos primeros años y cómo el juicio del ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras cambió su percepción de la política nacional.

Opción de volver a postular a La Moneda

En la entrevista, que contó con público que pagó entrada por asistir, Boric ponderó la opción de volver a postular a La Moneda.

“La respuesta obviamente no es sí o no. Porque yo soy un convencido de que la política tiene sentido sólo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser Presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo”, dijo.

El frenteamplista, eso sí, no desconoció que por su edad, existe una alta probabilidad de que su nombre vuelva a concitar interés en el sector para ser una carta para enfrentar una futura elección presidencial.

“Sí sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión . Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy buenos”, remarcó.

Boric planteó que no pierde de perspectiva que su administración finalizó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso”.

“Entonces, quizás no sea yo a la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos”, enfatizó.

Recortes de Kast y dardos contra Trump y Milei

El expresidente chileno también dedicó críticas al actual oficialismo, al señalar que en los últimos años la derecha ha dado cuenta de un “retroceso en materia de derechos humanos”, lo que -dijo- en algunos casos califica como “negacionismo”.

En medio de la conversación, Boric también lanzó un cuestionamiento velado a la decisión del gobierno de Kast de recortar el presupuesto de los ministerios.

“Hemos visto como ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura. Los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social”, afirmó.

Entre sus críticas, el frenteamplista también volvió a la carga contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien reconoció tener “una muy mala opinión”.

Otro que volvió a pasar por el escrutinio de Boric fue el Mandatario de Argentina, Javier Milei, cuya gestión la tildó de “brutal”.

Tras su estadía en Europa por casi dos semanas, se espera que el expresidente Boric regrese a Chile en las próximas horas.