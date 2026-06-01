CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    El exmandatario chileno finalizó este lunes su gira por Europa con una entrevista en la biblioteca nacional de Inglaterra, en Londres, en la que mencionó los recortes presupuestarios de Kast y, además, volvió a apuntar contra Trump y Milei.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidente Gabriel Boric.

    El expresidente Gabriel Boric finalizó este lunes su periplo por Europa con un paso por Londres, donde concedió una extensa entrevista de dos horas en la British Library, la biblioteca nacional de Inglaterra.

    La última escala del otrora jefe de Estado, luego de sus intervenciones en Alemania y Gales, coincidió con la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en Chile. Boric, de hecho, a través de su oficina se excusó de asistir al Congreso Nacional por estar fuera del país.

    Al diálogo en Reino Unido, que fue guiado por la periodista escocesa Isabel Hilton, experta en geopolítica, cambio climático y China, el frenteamplista llegó acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y la hija de ambos, Violeta.

    En el inicio de la conversación, el exmandatario recordó su temprana militancia, la influencia de la experiencia Zapatista en esos primeros años y cómo el juicio del ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras cambió su percepción de la política nacional.

    Opción de volver a postular a La Moneda

    En la entrevista, que contó con público que pagó entrada por asistir, Boric ponderó la opción de volver a postular a La Moneda.

    “La respuesta obviamente no es sí o no. Porque yo soy un convencido de que la política tiene sentido sólo cuando está en función de proyectos colectivos. Por lo tanto, yo no me despierto todas las mañanas pensando en cómo volver a ser Presidente, no tengo esa ambición personal, genuinamente no la tengo”, dijo.

    El frenteamplista, eso sí, no desconoció que por su edad, existe una alta probabilidad de que su nombre vuelva a concitar interés en el sector para ser una carta para enfrentar una futura elección presidencial.

    “Sí sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy buenos”, remarcó.

    Boric planteó que no pierde de perspectiva que su administración finalizó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso”.

    “Entonces, quizás no sea yo a la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos”, enfatizó.

    Recortes de Kast y dardos contra Trump y Milei

    El expresidente chileno también dedicó críticas al actual oficialismo, al señalar que en los últimos años la derecha ha dado cuenta de un “retroceso en materia de derechos humanos”, lo que -dijo- en algunos casos califica como “negacionismo”.

    En medio de la conversación, Boric también lanzó un cuestionamiento velado a la decisión del gobierno de Kast de recortar el presupuesto de los ministerios.

    “Hemos visto como ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura. Los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social”, afirmó.

    Entre sus críticas, el frenteamplista también volvió a la carga contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien reconoció tener “una muy mala opinión”.

    Otro que volvió a pasar por el escrutinio de Boric fue el Mandatario de Argentina, Javier Milei, cuya gestión la tildó de “brutal”.

    Tras su estadía en Europa por casi dos semanas, se espera que el expresidente Boric regrese a Chile en las próximas horas.

    Más sobre:Gabriel BoricLondresReino Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile insta al gobierno de Ortega a aclarar muerte de líder indígena Brooklyn Rivera

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

    Anthropic abre acceso a su modelo Mythos a la Unión Europea tras meses de negociaciones

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    CMF establece criterios para definir a los clientes bancarios que podrán seguir usando la tarjeta de coordenadas

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer

    Lo más leído

    1.
    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la Cuenta Pública

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la Cuenta Pública

    2.
    Gobierno por manifestaciones convocadas en el marco de la Cuenta Pública: “Queremos que sean pacíficas”

    Gobierno por manifestaciones convocadas en el marco de la Cuenta Pública: “Queremos que sean pacíficas”

    3.
    Revisa la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    Revisa la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast

    4.
    Cuentas públicas presidenciales: desde “la peor de todas” a la única con “luna de miel”

    Cuentas públicas presidenciales: desde “la peor de todas” a la única con “luna de miel”

    5.
    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Chile insta al gobierno de Ortega a aclarar muerte de líder indígena Brooklyn Rivera
    Chile

    Chile insta al gobierno de Ortega a aclarar muerte de líder indígena Brooklyn Rivera

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Alvarado califica de “convocante” el discurso de Kast y envía mensaje a la oposición: “Espero que puedan ayudarnos a construir un país mejor”

    Anthropic abre acceso a su modelo Mythos a la Unión Europea tras meses de negociaciones
    Negocios

    Anthropic abre acceso a su modelo Mythos a la Unión Europea tras meses de negociaciones

    CMF establece criterios para definir a los clientes bancarios que podrán seguir usando la tarjeta de coordenadas

    Volcom cierra acuerdo para comprar XLC Capital y suma su segunda adquisición en menos de un año

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    ¿Llueve esta primera semana de junio? Las probabilidades para la Región Metropolitana y zona central

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    ¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción
    El Deportivo

    ¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción

    Ministra Natalia Duco aborda la posibilidad del estadio para la U: “Todos los clubes deportivos merecen tenerlo”

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026
    Tecnología

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer
    Cultura y entretención

    La canción de los 60 que a Damon Albarn le hubiese gustado componer

    Princesa Alba se presentará en el ciclo inaugural de la Sala Mauri SCD

    Drácula: sound of the shadow llega a Teatro CA660 de Fundación CorpArtes

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información
    Mundo

    El jefe del The New York Times critica a las empresas de IA por “robar sin escrúpulos” la información

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable