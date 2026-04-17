SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    La sociedad en venta tiene 95 propiedades en todo el país, entre las cuales se encuentran 88 estaciones de servicio que opera Aramco con contratos de arriendo de largo plazo. La operación se cerraría en unos 60 días.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    Jaime Besa

    El grupo de private equity Southern Cross Group firmó hoy un acuerdo con la Administradora de Inversiones GSI Capital S.A., GSI, para la venta del 100% de las acciones de Rentas y Desarrollo Baker SpA, compañía inmobiliaria especializada en activos comerciales, arrendados principalmente a Aramco Chile. SCG mantenía su participación en Baker a través de una posición mayoritaria en Private Equity Real Estate Fondo de Inversión, fondo chileno de capital público administrado por Ameris.

    Baker es dueña de activos comerciales vinculados a estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, con un portafolio de 95 propiedades ubicados en el país, incluyendo 89 contratos de arriendo de largo plazo con Aramco Chile —que opera 88 estaciones de servicio y 63 tiendas de conveniencia en propiedades de Baker— además de 47 contratos adicionales con otros arrendatarios comerciales.

    La venta de Baker representa la continuación de la estrategia de SCG de separar, desarrollar y monetizar individualmente los distintos activos originados en la adquisición de Petrobras Chile, tras la exitosa venta en 2024 de la operación de distribución de combustibles Esmax a Aramco, una de las compañías más grandes del mundo, dijo Southern Cross en un comunicado.

    La gestora de private equity mantiene aún sus participaciones en dos compañías de infraestructura: Sonacol, un oleoducto en el centro de Chile, y SIAV, la infraestructura de almacenamiento de combustible de aviación en el aeropuerto internacional de Santiago.

    Jaime Besa, socio de Southern Cross que lideró la transacción, comentó que “Baker representa un ejemplo sobresaliente de nuestra filosofía de inversión: identificar activos con valor subyacente, diseñar una estrategia de transformación estructural y ejecutarla con disciplina para maximizar su potencial”. El ejecutivo agregó: “Lo que comenzó como un portafolio inmobiliario dentro de un negocio de distribución de combustibles es hoy una plataforma líder, institucional y altamente diferenciada en el mercado chileno. Creemos que GSI es el socio adecuado para liderar la próxima etapa de crecimiento de Baker”.

    GSI es una administradora de fondos de inversión, especializada en la inversión en activos alternativos en Chile y Europa, y ya se ha posicionado en el país como un actor relevante en el mercado local de activos de renta en estaciones de servicio. Su director ejecutivo es Nicolás Noguera, socio y CEO de GSI Capital, ex gerente general de Bancard, ahora Inversiones Odisea, el family office de la familia Piñera.

    SCG contó con LarrainVial y CBRE como asesores financieros y con Barros&Errázuriz como asesor legal. GSI fue asesorado legalmente por CEPD Abogados.

    “La materialización de la transacción se encuentra sujeta a condiciones habituales para este tipo de operaciones, las que se esperan se encuentren cumplidas dentro del plazo de 60 días, sin perjuicio de que no es posible prever con seguridad la fecha en que ello ocurra”, dijo Ameris en un hecho esencial, que proyectó un impacto financiero positivo por la operación.

    Baker fue creada como resultado de la separación y spin-off de los activos inmobiliarios de Esmax, tras la adquisición por parte de SCG de la operación de Petrobras Chile en 2017.

    Más sobre:NegociosPetrobrasSouthern Cross

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expertas de la ONU piden una investigación por tráfico sexual tras la difusión de los archivos de Epstein

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Tras acusar restricciones presupuestarias: Gobierno cancela contrato de obras para segunda etapa del GAM

    Lo más leído

    1.
    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    2.
    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    Hacienda eliminará franquicia tributaria del Sence y genera debate entre exautoridades

    3.
    El histórico expresidente de Concha y Toro pone fin a 57 años en la empresa

    El histórico expresidente de Concha y Toro pone fin a 57 años en la empresa

    4.
    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    5.
    Ley de 40 horas: dictamen de la DT reformula interpretación de trabajadores que se pueden excluir de jornada laboral

    Ley de 40 horas: dictamen de la DT reformula interpretación de trabajadores que se pueden excluir de jornada laboral

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    Estos son los beneficiarios del próximo Bono de Invierno: pago será de $80 mil

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 en TV y streaming

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”
    Chile

    Ministra Marín y cuestionamientos a Sedini: “Hay críticas excesivas, quizás nacen del odio o desde el machismo”

    Kast recibe a presidente checo en La Moneda: “seguimos profundizando nuestros lazos y generando nuevas formas de colaboración”

    Tras acusar restricciones presupuestarias: Gobierno cancela contrato de obras para segunda etapa del GAM

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones
    Negocios

    Megarreforma se financiará mayormente con medidas transitorias y crecimiento, y expertos cifran costo entre US$2.800 millones y US$3.500 millones

    Southern Cross vende Baker a GSI Capital, la gestora que lidera Nicolás Noguera

    Tráfico aéreo de pasajeros del Aeropuerto de Santiago cierra el primer trimestre a la baja por primera vez desde 2021

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio
    Tendencias

    En qué momento del día debes ejercitarte para controlar tus niveles de azúcar en la sangre, según un reciente estudio

    La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar
    El Deportivo

    La Roja festeja por segundo año consecutivo: golea a Bolivia y se mete nuevamente en el Mundial Sub 17 de Qatar

    Pese a los altibajos, Joaquín Niemann saca adelante su inicio en el LIV Golf México y se mete top 15

    Repasa la goleada de Chile sobre Bolivia que le dio la clasificación al Mundial Sub 17

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4
    Tecnología

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    ¿Entrenarías con IA a un clon tuyo para que te reemplace en reuniones? Mark Zuckerberg lo está haciendo

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”
    Cultura y entretención

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Cómo se hizo Las Catadoras, la película sobre las mujeres que probaban la comida de Hitler

    Grabado en secreto desde una silla de ruedas: al rescate de un show olvidado de Pink Floyd

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”
    Mundo

    Trump insiste en que no tiene nada en contra del Papa: “puedo estar en desacuerdo, tengo derecho”

    Enfrentamientos entre Trump y León XIV por Irán abren debate religioso sobre la “guerra justa”

    Díaz-Canel promete derrotar a las fuerzas estadounidenses si Cuba es atacada: “Saldremos victoriosos”

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde