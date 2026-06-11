Squella considera que críticas de Boric por cobros del CAE se deben a expectativas presidenciales: “Quiere estar de inmediato en vitrina”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó este jueves la intervención por parte del expresidente Gabriel Boric sobre los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la votación de la indicación sobre el secreto bancario. Además, considera que está adelantando su eventual postulación presidencial para el año 2030 .

“Encuentro que se adelantó mucho con los aires electorales”, afirmó el senador por Valparaíso en una entrevista con Desde la Redacción de La Tercera.

Squella considera que es “una locura” que el exmandatario esté considerando a esta altura una eventual postulación para 2030.

“Si fuera asesor de él le diría aguántese un poco, pero es evidente. Es algo, en el fondo, que uno lo ve en otras conductas, en conversaciones, en el fondo, con gente de su partido, en lo que ha hecho ahora, lo que pretende proyectar durante los próximos años”, explicó.

A lo que añadió: “En fin, puede ser que no, él verá. Sin ninguna duda, es muy joven, en algún minuto lo vamos a ver de candidato, pero me da la impresión que quiere estar de inmediato en vitrina para considerar o ir fortaleciendo una alternativa a futuro inmediato ”.

El expresidente Boric acusó durante la noche del lunes, a través de sus redes sociales, una “contradicción” de la derecha respecto al CAE y el secreto bancario.

“Los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos”, cargó Boric en su escrito.

“Yo esperaría que el expresidente Boric le pida perdón a todas esas personas que les falló rotundamente”

Respecto a estas críticas, el parlamentario oficialista considera que la anterior administración “tiene un tejado de vidrio enorme en el tema del CAE” y el inicio de embargos a deudores.

“Él no se hace cargo que parte importante de las herramientas que se le dieron a Tesorería, a Impuestos Internos, estaban orientadas en esa línea. En la línea, digamos, de generar una simetría muy fuerte. Le llamaban norma antievasión, pero dentro de ella estaban una serie de herramientas, de instrumentos para los organismos del Estado en materia de recaudación”, explicó.

“El mayor daño en este ámbito que hizo el presidente Boric y toda esa generación que gobernó durante cuatro años es transmitir, digamos, que los deberes o las obligaciones que asumen las personas no vale”, añadió sobre la postura del gobierno anterior sobre el Crédito con Aval del Estado.

En ese sentido, Squella criticó la propuesta del anterior gobierno en la materia, ya que considera que sabían que "no tenían ninguna posibilidad de condonar esa gran cantidad de recursos, que habría generado una injusticia enorme también con las personas que sí lo habían pagado".

“No basta con una autocrítica, tiene que pedirle perdón a las personas que le generó la idea de que esto iba a ser condonado. Y claro, ahí es responsabilidad compartida”, explicó el senador.

A lo que concluyó: “El que deja de pagar una obligación pensando que la iban a condonar tiene una cuota importantísima de responsabilidad. Pero en vista de eso, hoy día se encuentran con una deuda que está en mora, con unos intereses que han generado una deuda mucho mayor que si hubieran estado al día. La verdad es que yo esperaría que el expresidente Boric le pida perdón a todas esas personas que les falló rotundamente .

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