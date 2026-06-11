Allanan municipalidad de Alto Hospicio en investigación por venta de licencias de conducir profesionales

Un operativo se llevó a cabo durante la jornada de hoy en la municipalidad de Alto Hospicio a raíz de una investigación por la venta de licencias de conducir profesionales.

Según detalló la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, serían cinco los funcionarios municipales pertenecientes al Departamento de Tránsito, que estarían involucrados en esta organización delictual.

“En total son 10 personas respecto de las cuales se ha solicitado orden de detención: cinco funcionarios de la municipalidad y cinco externos que trabajaban conjuntamente con ellos”, señaló la fiscal, agregando que los involucrados ajenos al municipio se encargaban de dirigir la estructura criminal y captar a los clientes.

“Tenemos al menos 62 personas totalmente identificadas que compraron estas licencias de conducir falsas, pero son muchas más, deben ser alrededor de 300, 400 personas al menos”, agregó, enfatizando que estos son de diferentes sectores como Antofagasta, Arica o Coquimbo.

“Tenemos bastantes personas identificadas como compradores, los que posteriormente van a ser formalizados también, al menos por un delito de cohecho”, añadió.

De acuerdo a lo que detalló la fiscal, los pagos fluctuaban entre los $400 mil y $600 mil por licencia.

“Sabemos que por lo menos un funcionario municipal, solamente él, recibió 44 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos acá una defraudación bastante grande al erario municipal”, expresó.

Por su parte, el prefecto inspector de la PDI, Mauricio Jorquera, detalló que “hay varios detenidos en este momento en diferentes regiones y lugares de la región de Tarapacá. Se están desarrollando todavía diligencias que están en coordinación con el Ministerio Público”.