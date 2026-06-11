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    Trump amenaza a Irán con tomar isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” y controlar su sector petrolero “como en Venezuela”

    “Estados Unidos va a golpear a Irán con mucha fuerza esta noche”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en su red social.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Medio Oriente, avanzando además que el Ejército estadounidense tomará la isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” para controlar sus infraestructuras petroleras.

    “Estados Unidos va a golpear a Irán, (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desparecido), con mucha fuerza esta noche”, ha afirmado el mandatario republicano en un mensaje en su red social.

    Trump ha ido más allá en este comentario y ha puesto el foco en la estratégica isla de Kharg, insistiendo que Estados Unidos “en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará la isla y otros puntos de infraestructura petrolera”.

    “Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, ha subrayado.

    Estas nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente, en una acción que calificó de “represalia” por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránIsla de KhargTrumpEE.UU.VenezuelaPetróleoMundo

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