Trump amenaza a Irán con tomar isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” y controlar su sector petrolero “como en Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves próximos ataques contra Irán, en plena escalada de las tensiones en Medio Oriente, avanzando además que el Ejército estadounidense tomará la isla de Kharg “en un futuro no muy lejano” para controlar sus infraestructuras petroleras.

“Estados Unidos va a golpear a Irán, (cuya Armada, Fuerza Aérea, radares, sistemas antiaéreos y todas sus demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desparecido), con mucha fuerza esta noche”, ha afirmado el mandatario republicano en un mensaje en su red social.

The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT. At some point in the not too distant future, we will be taking Kharg Island, and other… pic.twitter.com/RPeL3khVrr — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026

Trump ha ido más allá en este comentario y ha puesto el foco en la estratégica isla de Kharg, insistiendo que Estados Unidos “en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará la isla y otros puntos de infraestructura petrolera”.

“Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos”, ha subrayado.

Estas nuevas amenazas del jefe de la Casa Blanca llegan cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Medio Oriente, en una acción que calificó de “represalia” por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.