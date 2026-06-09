Banco de Chile se asocia con filial de grupo Penta para financiamiento de compra de autos usados

Banco de Chile se asocia con Linze para financiamiento de compra de autos usados.

Banco de Chile firmó una alianza con Linze, plataforma tecnológica especializada en la compra y venta online de automóviles usados filial de Penta Financiero, del grupo Penta.

En un comunicado la entidad bancaria explicó que el convenio le permitirá ofrecer a los usuarios de Linze un crédito automotriz que podrá ser solicitado a través de esta plataforma, permitiendo financiar la compra de vehículos entre particulares.

El financiamiento estará disponible tanto para clientes como no clientes del banco, y permitirá costear la adquisición de vehículos de hasta 8 años de antigüedad.

El comunicado indica que, de este modo, Linze se convierte en el primer portal automotriz integral del país, ya que permite buscar, comprar, vender y financiar la adquisición de vehículos de forma totalmente digital, incorporando la posibilidad de negociar el precio.

Estrategia digital

“Para el proceso de pago se contempla un alto estándar de seguridad, elemento clave y diferenciador en la compraventa de autos entre personas. A través de este modelo, los fondos del crédito son custodiados de forma segura y se entregan directo al vendedor. Este mecanismo permite mitigar eventuales fraudes, estafas y riesgos asociados al manejo de efectivo o transferencias informales, entregando tranquilidad y confianza tanto al comprador como al vendedor”, agrega el comunicado.

“Esta alianza fortalece nuestra estrategia digital y representa un paso relevante para Banco de Chile, ya que nos permite poner nuestro respaldo financiero y solidez institucional al servicio de una experiencia digital innovadora, segura y centrada en las personas, en un momento clave como es la compra de un vehículo”, destacó Esteban Kemp, gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile.

Este acuerdo se suma al reciente debut de la entidad financiera en el mercado de la adquirencia a través de su nueva filial Banchile Pagos, en línea con su estrategia de diversificación y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

“Con esta alianza elevamos el estándar del mercado de autos, ofreciendo una experiencia donde las personas no compran solas, sino que cuentan con acompañamiento y un proceso digital seguro de inicio a fin”, señaló Marco Comparini, presidente de Linze.

El comunicado añade que el proceso ha sido diseñado para ser rápido y digital, incorporando firma electrónica avanzada, sin papeleos ni visitas innecesarias, lo que permite gestionar el financiamiento desde cualquier lugar del país.