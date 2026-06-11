La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

Han sido días complicados para el somalí Omar Artan, el mejor árbitro del continente africano en 2025. Pese a ser deportado de Estados Unidos por razones políticas, la confianza puesta sobre su profesionalismo en la cancha de ninguna manera se ha visto amenazada, a pesar de las fuertes restricciones del gobierno de uno de los organizadores del Mundial 2026.

Porque la vida cambió para el juez de 33 años. Hace algunos días, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó que se le negó la entrada tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, el sábado pasado.

“Las decisiones sobre la admisibilidad se toman caso por caso, utilizando la información disponible de las fuerzas del orden, la seguridad nacional y la inmigración al momento de la inspección. Los oficiales de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la decisión”, dijeron las autoridades norteamericanas.

Artan debió regresar a su país, uno de los que integra la lista de naciones con prohibición de inmigración en ese país americano, donde fue recibido como un verdadero héroe por la población local, autoridades y periodistas.

“Estoy muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera que era estar en una Copa del Mundo. Tenía los documentos y el visado correctos. Estoy realmente decepcionado. Creo que tienen un problema con mi país”, advirtió el referí en declaraciones al diario The New York Times.

Pese a la polémica, el presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió la actuación de las autoridades locales estadounidenses: “créanme, siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden. Solo somos una organización deportiva”.

Incluso, el mandamás del organismo fue más allá en sus declaraciones tras la insistencia de los periodistas británicos: “en 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”.

Premio de consuelo

En medio de las fuertes tensiones que han provocado estas diferencias entre las decisiones políticas y deportivas, una de las confederaciones más poderosas que componen la FIFA ha decidido enviar una fuerte señal de apoyo al árbitro deportado.

En ese contexto, el juez tendrá una oportunidad para resarcirse gracias a la UEFA, la organización de fútbol de Europa. De acuerdo con el diario español Marca, el organismo designó al africano para dirigir la Supercopa de Europa, la que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo, Austria entre el campeón de la Champions League PSG y el monarca de la Europa League Aston Villa.

“Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, por eso la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa”, declaró el timonel del balompié europeo Aleksander Ceferin.