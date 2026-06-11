SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    El africano Omar Artan, quien fue recibido como héroe en su país tras fue deportado, fue designado para la Supercopa de Europa que medirá al PSG frente al Aston Villa.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    el árbitro somalí Omar Artan fue impedido de dirigir en el Mundial 2026. pc

    Han sido días complicados para el somalí Omar Artan, el mejor árbitro del continente africano en 2025. Pese a ser deportado de Estados Unidos por razones políticas, la confianza puesta sobre su profesionalismo en la cancha de ninguna manera se ha visto amenazada, a pesar de las fuertes restricciones del gobierno de uno de los organizadores del Mundial 2026.

    Porque la vida cambió para el juez de 33 años. Hace algunos días, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó que se le negó la entrada tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, el sábado pasado.

    “Las decisiones sobre la admisibilidad se toman caso por caso, utilizando la información disponible de las fuerzas del orden, la seguridad nacional y la inmigración al momento de la inspección. Los oficiales de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la decisión”, dijeron las autoridades norteamericanas.

    Artan debió regresar a su país, uno de los que integra la lista de naciones con prohibición de inmigración en ese país americano, donde fue recibido como un verdadero héroe por la población local, autoridades y periodistas.

    “Estoy muy decepcionado. Solo soy un árbitro intentando cumplir el sueño más grande de mi carrera que era estar en una Copa del Mundo. Tenía los documentos y el visado correctos. Estoy realmente decepcionado. Creo que tienen un problema con mi país”, advirtió el referí en declaraciones al diario The New York Times.

    Pese a la polémica, el presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió la actuación de las autoridades locales estadounidenses: “créanme, siempre buscamos soluciones, pero no podemos gobernar sobre los gobiernos ni las fuerzas del orden. Solo somos una organización deportiva”.

    Incluso, el mandamás del organismo fue más allá en sus declaraciones tras la insistencia de los periodistas británicos: “en 2035, la Copa Mundial Femenina, creo, será en el Reino Unido. ¿Te parecería normal que la FIFA le dictara al gobierno británico a quién dejar entrar al país y a quién no dejar entrar?”.

    Premio de consuelo

    En medio de las fuertes tensiones que han provocado estas diferencias entre las decisiones políticas y deportivas, una de las confederaciones más poderosas que componen la FIFA ha decidido enviar una fuerte señal de apoyo al árbitro deportado.

    En ese contexto, el juez tendrá una oportunidad para resarcirse gracias a la UEFA, la organización de fútbol de Europa. De acuerdo con el diario español Marca, el organismo designó al africano para dirigir la Supercopa de Europa, la que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo, Austria entre el campeón de la Champions League PSG y el monarca de la Europa League Aston Villa.

    “Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, por eso la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa”, declaró el timonel del balompié europeo Aleksander Ceferin.

    Más sobre:Mundial 2026Omar ArtanUEFAGobierno de Estados UnidosAleksander CeferinFIFASupercopa de EuropaAston VillaPSG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Enap presenta proyecto por casi US$100 millones para mantener abastecimiento de gas en la Región de Magallanes

    Lo más leído

    1.
    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    Problema menos para el Brasil de Ancelotti: Marruecos pierde a dos de sus figuras para el Mundial 2026

    2.
    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

    Eduardo Vargas arremete contra Nicolás Córdova: “La Selección tiene buenos jugadores, les falta un técnico con carácter”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Científicos descubren que el café modifica el microbioma intestinal: qué efectos tiene sobre el cuerpo

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Inauguración del Mundial de Fútbol 2026: ¿A qué hora es y cuáles son los artistas invitados?

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    A qué hora empieza el Mundial 2026 y dónde verlo en vivo en TV y streaming

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz
    Chile

    Kaiser enfatiza que los senadores que voten la AC de Grau deben decidir si responsabilizar del desorden financiero al exministro o a Quiroz

    “No modifica las decisiones que se han tomado”: canciller Pérez Mackenna por investigación a Zaliasnik en caso Hermosilla

    Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. República Checa en TV y streaming

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP lanzan la última licitación del SIS de la que estarán a cargo y buscan volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Exportaciones a India se duplican en primeros cinco meses del año y gobierno busca acelerar acuerdo comercial

    Mercados resisten tensiones por nuevas amenazas de Trump contra Irán, pero el petróleo no

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué ver el Mundial tiene beneficios para la salud, según la ciencia

    NOAA confirma que el fenómeno El Niño “ya está presente”

    El examen de sangre que predice el cáncer de pulmón con más de cinco años de antelación al diagnóstico

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca
    El Deportivo

    En vivo: sigue la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca

    Euforia en plena concentración: la locura de la selección de Estados Unidos por las Finales de la NBA

    La UEFA se desmarca de Estados Unidos y la FIFA: premia con importante final al árbitro somalí deportado del Mundial

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos
    Tecnología

    Vini Jr. aterriza en Fortnite: así es la Copa de Ídolos

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”
    Cultura y entretención

    Nano Parra: “Falta que se haga un reconocimiento al folclore, pero no un pedazo de cartón con un diploma”

    Un’estate italiana: secretos y adicciones detrás de la mejor canción de la historia de los mundiales

    Mick Jagger y el frontman que lo maravilló: “En cuanto lo vi, pensé que era fantástico”

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”
    Mundo

    Irán rechaza que los últimos ataques de Estados Unidos sean en “legítima defensa”

    Evacúan y cierran pisos del Pentágono tras un “incidente con materiales peligrosos”

    Informe anual de la ACNUR: siete de cada 10 refugiados viven en “desplazamiento prolongado”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor