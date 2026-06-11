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    Rusia confirma nuevas reuniones con los enviados de Trump para este mes de junio

    El asesor económico del Kremlin ha explicado que son habituales los contactos con la parte estadounidense, encabezada por el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

    Por 
    Europa Press
    (Foto de ARCHIVO) Vladimir Putin REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA RUSA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/2/2025 PRESIDENCIA RUSA

    El jefe del Fondo Ruso de Inversión, Kirill Dmitriev, ha adelantado este jueves que se reunirá este mes de junio con los enviados especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez estos ya conversaron por teléfono hace unos días con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

    Dmitriev ha dicho que no puede dar fechas concretas, pero que la “reunión habitual tendrá lugar en junio”, según ha contado en una entrevista para el diario alemán ‘Berliner Zeitung’, de la que se hacen eco agencias de noticias rusas.

    Asimismo, el asesor económico del Kremlin ha explicado que son habituales los contactos con la parte estadounidense, encabezada por el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

    “Hemos hablado varias veces esta semana y esperamos que pase algo en algún momento”, ha dicho Dmitriev.

    Esta misma semana, Zelenski abordó por teléfono con Witkoff y Kushner “las perspectivas” sobre la guerra en la próxima cumbre del G7 que se celebra la semana que viene en la ciudad francesa de Evian. “Fue una conversación muy positiva”, hizo saber, al tiempo que les trasladó informes sobre posibles nuevas acciones de Moscú.

    Más sobre:RusiaEstados UnidosReuniónJunio

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