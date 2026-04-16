Sichel asegura que Evelyn Matthei tendría un mejor gobierno que Kast y critica desempeño de ministras Sedini y Steinert

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, realizó una crítica evaluación del primer mes de gobierno del Presidente José Antonio Kast y señaló que quien fuera su carta a la Presidencia, Evelyn Matthei, habría hecho un mejor gobierno.

En un nuevo capítulo del pódcast “Cómo te lo explico” de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el jefe comunal también criticó algunas decisiones del jefe de Estado, como la realización de un almuerzo con compañeros de universidad en el Palacio de La Moneda, lo que calificó de “error no forzado”.

Frente a sus impresiones por este primer mes, Sichel aseguró que “estoy en la etapa del primer mes, como el primer mes de pololeo. Estoy entusiasmado, creo que ha hecho algunas cosas bien y otras mal. Estoy con la ilusión de que sea un mejor gobierno que el de Gabriel Boric”.

“Lo digo comparándolo con Evelyn Matthei. Yo siempre creí y sigo creyendo que Matthei podría haber hecho un mejor gobierno que Kast", afirmó el jefe comunal.

Requerido sobre su postura con Matthei, Sichel afirmó “no tengo ninguna duda, porque la experiencia en el sector público, sí importa. Ella tiene una larga carrera de administración. Ella fue alcaldesa (...) creo que es mucho más cercana a las ideas más liberales, yo creo que este es un gobierno mucho más conservador en mi test”.

En esa línea, sí destacó del jefe de Estado su iniciativa para formar un “gobierno de mayoría”, lo que a su juicio ha expresado Kast en el mes que lleva en la primera magistratura.

“Veamos cuánto sostiene esto. Mi miedo siempre ha sido que sea la otra cara del Frente Amplio, porque ellos decidieron ser un gobierno de un tercio y eso lo llevó a ser un muy mal gobierno y espero que el Presidente Kast no lo haga. Hasta ahora las señales han sido todo lo contrario”, afirmó Sichel.

“Mi sensación es que ha entendido que tiene que cruzar puentes, cruzar ríos y no tanta zanja a veces en política”, metaforizó Sichel, desmarcándose del gobierno. “No soy parte del proyecto” de José Kast reafirmó Sichel.

“No es mi proyecto, pero sí quiero que sea un gobierno de mayoría, por lo tanto, voy a aportar en todo lo que se pueda para que le vaya bien, y voy a ser todo lo crítico que sea necesario cuando lo haga mal”, complementó Sichel sobre su respaldo a la actual administración.

“No es mi gobierno. Es un gobierno y legítimamente lo ganó republicanos”, sumó.

En medio de la conversación con Como te lo explicó, el alcalde Sichel también reveló que tras la llegada de Kast a la Presidencia pusieron fin a cuatro años de incomunicación.

“(Hubo una reconciliación) humana, sí. No nos habíamos hablado en cuatro años, así que partamos desde la base humana. En política las relaciones personales sí son importante y sí volvimos a conversar, lo que es mucho”, agregó respecto a la relación con el Mandatario.

Errores del gobierno

En el análisis del jefe comunal, fue requerido por los principales errores cometidos por el Ejecutivo en un mes de su mandato.

Ante la consulta, Sichel apuntó contra el conocido almuerzo de Kast con compañeros de universidad festejado en el Palacio de La Moneda y que encendió las alertas respecto al uso de recursos públicos, en una actividad particular.

“Partiré desde el más malo que yo creo que fue la falta de delicadeza con la invitación del almuerzo porque si dices que estamos en tiempos de austeridad, no es tiempo de invitar a los compañeros de curso a La Moneda. Aunque lo pague él", manifestó Sichel.

“Una cosa es lo legal y lo otro es el error comunicacional, puede ser legal -que creo que lo es como abogado- pero creo que comunicacionalmente es un error no forzado bien extraño”, agregó.

Así, también mencionó como otro error la falta de acompañamiento de políticas sociales al momento de anunciar el alza histórica de precios de los combustibles.

Sedini y Steinert al debe

Asimismo, Sichel evaluó el desempeño de algunas secretarias de Estado, apuntando directamente contra la vocera de gobierno, Mara Sedini y la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

“Voy a ser bien honesto: yo creo que la vocera (Mara Sedini) no ha podido afirmarse y esa es una gran pega que tiene que hacer hacia adelante. Los voceros son clave en los gobiernos", sostuvo.

Sin embargo, pese a su diagnóstico, afirmó que es luego para pedir un cambio en la cartera del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, encabezado por Sedini. “No sé, en tres meses te respondo. Tiene que afirmarse”, lanzó.

Así, fue consultado sobre si debiese ocurrir un cambio de gabinete de aquí a la próxima cuenta pública presidencial, del próximo 1 de junio.

“Si sigue como sigue, por supuesto (debe salir). Ella y varios más” , dijo Sichel, aludiendo también al desempeño de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

“Hay ministerios que yo esperaría mucho más fuertes. El de Seguridad, yo necesito como alcalde un ministro de Seguridad que me dé tranquilidad y estabilidad y que no esté respondiendo problemas”, criticó.

Con todo, Sichel reconoció que se reunió con Steinert antes de asumir el ministerio, pero que “como alcalde me gustaría que hablara mucho más de los temas de seguridad que los problemas que le generó la salida de alguien de la PDI. Está atrapada y no puede salir”.

El exministro de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, también planteó que hay que ajustar el relato del gobierno y el desempeño de las ministras.

“La teoría de la emergencia funciona en campaña, pero cuando uno está en la política ‘jugando a la pelota’, nadie gana el partido diciendo que tenemos que defender, por lo tanto, me falta una estrategia para ganar y eso significan políticas concretas en seguridad, en políticas sociales”, explicó.

Sichel sumó que “entonces tengo la sensación de que este gobierno no ha podido tomar agenda más que decir que vinieron a arreglar la embarrada que se mandó el Frente Amplio, que fue grande y eso dura tres meses”.

“Entonces, lo que más hay que corregir es la necesidad de un relato”, afirmó Sichel.