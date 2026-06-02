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    Por declaraciones machistas: tenista paraguayo recibe la mayor multa de la historia de Roland Garros

    Daniel Vallejo recibió una sanción récord tras haber dicho que un hombre debió arbitrar su partido de segunda ronda y no la jueza brasileña Ana Carvalho.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El paraguayo Daniel Vallejo fue duramente sancionado por sus dichos. Foto: @danivallejo17/X.

    El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, una de las grandes revelaciones del tenis sudamericano, hizo noticia en la última semana fuera de la cancha. Específicamente, luego de que lanzara duras declaraciones contra la jueza Ana Carvalho, quien arbitró su derrota ante el local Moïse Koumé en la segunda ronda de Roland Garros, en un clima muy caldeado.

    El guaraní manifestó en declaraciones al sitio Clay que “este tipo de partido debe ser arbitrado por un hombre. Es muy difícil para una mujer hacerlo. Debe ser arbitrado por un hombre porque es un público muy exigente, tienes que tener mucha fuerza para enfrentarte al público”.

    La umpire cuenta con el prestigioso título de jueza de chapa plateada (Silver Badge) otorgado por la Federación Internacional de Tenis, que la facultad a dirigir los partidos de más alto nivel en el circuito.

    En un primer lugar, el tenista afirmó que fue malinterpretado y sacado de contexto. No obstante, el medio publicó el audio de la entrevista, donde queda en evidencia en el tenor de las palabras de Vallejo, quien luego se disculpó en sus redes sociales. Sin embargo, eso no le alcanzó para salvarse del duro castigo que la organización le impuso por sus dichos machistas.

    Tras conocerse sus declaraciones, el torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son “inaceptables” y destacó que “el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel”.

    “El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esos dichos”, sostuvieron. “Condenamos firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan”, añadieron, respaldando el cometido de la jueza y de los demás profesionales del torneo.

    Cifra récord

    “Se ha decidido imponerle una multa de 65.000 euros, más o menos la mitad de su prize money, informó Amelie Mauresmo, directora del torneo, en una conferencia de prensa, aunque la Federación Francesa de Tenis precisó poco después a la AFP que la cantidad era en dólares.

    “Claramente es algo que para nosotros no es aceptable, ni para el torneo, ni para la federación, ni incluso más allá del torneo. Este tipo de comentarios están fuera de lugar aquí”, agregó la exnúmero uno del mundo.

    La multa se convirtió en la más alta que haya impuesto el torneo a un jugador a lo largo de su historia.

    Después de conocer la sanción, el pupilo de Andrés Schneiter insistió en que fue malinterpretado. “Tengo respeto por la jueza y el trabajo que hizo. Me disculpo con ella, estaba muy acalorado y con muchas emociones luego de cinco horas”, expresó.

    Más sobre:TenisRoland GarrosDaniel VallejoAna CarvalhoAmelie MauresmoMoïse Kouamé

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