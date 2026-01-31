Tomás Barrios cae ante Daniel Vallejo en semis y se esfuma la chance de una final chilena en el Challenger de Concepción

Tomás Barrios (107° del ranking ATP) perdió ante Daniel Vallejo (146°) en la semifinal del Challenger 100 de Concepción. El tenista nacional no consiguió reponerse tras ir abajo en el tercer set y quedó eliminado por parciales 6-3, 1-6 y 6-4.

Al chileno le costó meterse en el encuentro disputado en la Región del Biobío. En el primer set, por ejemplo, el paraguayo superó sin problemas a Barrios. Luego, el oriundo de Chillán se repuso en el segundo set y solo le cedió un juego a su rival.

Sin embargo, en el inicio de la tercera manga, Vallejo se puso rápidamente arriba en el marcador, colocando en aprietos al local. La raqueta nacional consiguió acercarse a igualar el set al estar 5-4, pero, en los últimos puntos, el deportista de 21 años fue más efectivo y se quedó con el partido.

La caída del segundo sembrado en el torneo le dejó un historial negativo contra el nacido en Asunción. El chillanejo ha perdido los tres cruces que han tenido.

Vallejo se quedó con el duelo ante Barrios en tres sets en Concepción. Por: @LegionSudam

Ahora, Vallejo se medirá contra Alejandro Tabilo (79°) para decidir quién es el mejor en el estadio Español de Chiguayante. Sin la esperada final entre chilenos, el encuentro será este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas.

El camino del rival de Tabilo

En su primer juego, Vallejo comenzó su camino en Concepción al vencer por 6-2 y 6-4 al brasileño Pedro Boscardin Dias (268°). Ya en la segunda ronda, la primera raqueta paraguaya se impuso ante el peruano Juan Pablo Varillas (244°) en dos sets, por parciales de 6-2 y 6-4.

En los cuartos de final, nuevamente ante un brasilero, remontó el encuentro ante Joao Reis Da Silva (207°) por 3-6, 6-3 y 6-1. En el choque ante Barrios, válido por las semifinales de la competencia, salió victorioso y consiguió el pase a su tercera final consecutiva en un Challenger.

El tenista de 21 años se enfrentará con Jano para definir al campeón en la región del Biobío, en el primer torneo chileno del 2026 perteneciente al circuito ATP.