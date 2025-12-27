SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tomás Barrios cierra el año con un título justo antes de su viaje a Australia

    El tenista nacional se quedó con la Copa Chile por tercera vez en su carrera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Tomás Barrios cierra el año con un título justo antes de su viaje a Australia.

    Tomás Barrios (111° en el ranking ATP) ganó la Copa Chile 2025, disputada en el Club de Tenis Providencia. El chileno superó en la final a Amador Salazar (1195°) por 6-4, 6-7(3) y 10-7, y sumó su tercer trofeo en el certamen.

    Con este triunfo, el chillanejo se convierte en tricampeón del torneo, luego de sus títulos en 2022 y 2024.

    En el primer set, Barrios llegó a estar 5-2 arriba con el servicio, pero Salazar recuperó un quiebre y extendió la definición. Finalmente, el sureño cerró la manga por 6-4.

    Barrios fue campeón en Providencia.

    En el segundo parcial, Salazar tomó ventaja con un quiebre y sirvió 5-2 para igualar el partido. Aunque no pudo cerrar en ese juego, terminó imponiéndose en el tie break por 7-6(3), lo que estiró la definición al super tiebreak.

    En la instancia decisiva, Barrios se impuso por 10-7 y aseguró el título. Tras el partido, Barrios señaló que viajará a Australia para iniciar su temporada y que el objetivo es sostener un buen año 2026. Salazar, en tanto, valoró su avance hasta la final.

    “Estoy muy contento de jugar este torneo una vez más. Felicitaciones a la organización por hacer este tipo de instancias que no se hacen en todo el mundo. Este lunes viajo a Australia y espero tener un muy buen año 2026”, señaló Barrios.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoCopa ChileTomás Barrios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Defensas ponen en duda pruebas de Fiscalía en novena audiencia de formalización por Operación Apocalipsis

    Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

    Lo más leído

    1.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    2.
    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    3.
    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    4.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    5.
    Mirando el Mundial: Endrick, la millonaria apuesta del Real Madrid que parte a Francia para relanzar su carrera

    Mirando el Mundial: Endrick, la millonaria apuesta del Real Madrid que parte a Francia para relanzar su carrera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal
    Chile

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM
    Negocios

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton
    El Deportivo

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad