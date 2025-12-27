Tomás Barrios cierra el año con un título justo antes de su viaje a Australia.

Tomás Barrios (111° en el ranking ATP) ganó la Copa Chile 2025, disputada en el Club de Tenis Providencia. El chileno superó en la final a Amador Salazar (1195°) por 6-4, 6-7(3) y 10-7, y sumó su tercer trofeo en el certamen.

Con este triunfo, el chillanejo se convierte en tricampeón del torneo, luego de sus títulos en 2022 y 2024.

En el primer set, Barrios llegó a estar 5-2 arriba con el servicio, pero Salazar recuperó un quiebre y extendió la definición. Finalmente, el sureño cerró la manga por 6-4.

Barrios fue campeón en Providencia.

En el segundo parcial, Salazar tomó ventaja con un quiebre y sirvió 5-2 para igualar el partido. Aunque no pudo cerrar en ese juego, terminó imponiéndose en el tie break por 7-6(3), lo que estiró la definición al super tiebreak.

En la instancia decisiva, Barrios se impuso por 10-7 y aseguró el título. Tras el partido, Barrios señaló que viajará a Australia para iniciar su temporada y que el objetivo es sostener un buen año 2026. Salazar, en tanto, valoró su avance hasta la final.

“Estoy muy contento de jugar este torneo una vez más. Felicitaciones a la organización por hacer este tipo de instancias que no se hacen en todo el mundo. Este lunes viajo a Australia y espero tener un muy buen año 2026”, señaló Barrios.