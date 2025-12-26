SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Mirando el Mundial: Endrick, la millonaria apuesta del Real Madrid que parte a Francia para relanzar su carrera

    En el afán de tener la regularidad que no le entregó el equipo merengue, el joven brasileño partió al Olympique de Lyon hasta el final de la temporada. Con Xabi Alonso, apenas sumó 99 minutos. Sumando montos fijos, variables y otros, la Casa Blanca ha pagado más de US$ 80 millones por el jugador.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El brasileño Endrick, cuya carta pertenece al Real Madrid, fue cedido al Lyon. Ana Beltran

    La fulgurante aparición de Endrick llamó la atención de inmediato. El delantero prodigio del Palmeiras se hizo notar precozmente (así como Franco Mastantuono o Estevao, recientemente), tanto así que el poderoso y atractivo radar del Real Madrid lo ubicó y lo tentó. Sin embargo, su camino en la Casa Blanca no ha sido el más esperado. Por lo mismo, no es casualidad que haya salido del equipo merengue para reflotar su carrera. Este 23 de diciembre se anunció la cesión del brasileño al Olympique de Lyon, hasta el 30 de junio de 2026.

    La primera temporada de Xabi Alonso al mando del Madrid no ha estado exenta de problemas, porque el rendimiento del equipo no convence del todo y con una tensión interna en el vestuario que los medios españoles han develado, que ponen constantemente en el paredón al ex DT del Bayer Leverkusen. En ese contexto, Endrick tuvo poco y nada de presencia en la escuadra blanca. En la campaña 2025-2026, el delantero apenas suma 99 minutos jugados, entre todas las competencias. Del total, 77′ fueron en el duelo ante Talavera, por la Copa del Rey. El resto se distribuyó así: 11′ en LaLiga y 11′ en la Champions League.

    Entonces, entre el escaso rodaje del jugador en el plantel de honor, sumado a los cuestionamientos que ha despertado una inversión que no encontró respaldo futbolístico, la cesión hacia otro club apareció como una oportunidad. El Lyon, quinto en la tabla de la liga francesa, pagó un millón de euros por el préstamo hasta el final de la temporada.

    La historia de Endrick y el Real Madrid empezó a tomar forma en diciembre de 2022, cuando el equipo presidido por Florentino Pérez hizo oficial el fichaje de un joven adolescente brasileño. La operación, pospuesta hasta 2024 cuando el ariete cumpliera los 18 años, se cerró en 35 millones de euros (41 millones de dólares, al cambio actual) más otros 25 en variables por objetivos. Algunos se han cumplido y otros no. Tres años después, con una serie de cifras de por medio, el Madrid ha desembolsado aproximadamente 70 millones de euros (más de US$ 80 millones) por el futbolista, según detalla el diario As, si se consideran montos fijos, variables, comisiones y pagos al jugador.

    Endrick firmó un vínculo con los merengues hasta 2030. Un documento publicado por O Globo hace unos meses reveló cláusulas vigentes hasta el fin del contrato. Entre ellas, se considera un pago de 35 mil euros (US$ 40 mil) por cada gol, asistencia o penal forzado, con un tope de 12,5 millones. La temporada pasada, con siete goles y una asistencia, se generaron unos 280 mil euros extras, mientras que en la campaña actual no se activaron las cláusulas, al no tener goles ni asistencias.

    También se dan cuenta de incentivos por titularidad: 75 mil euros (casi US$ 90 mil) por partido superando los 45 minutos, lo que dejó un total aproximado de 675.000 euros entre ambas temporadas. A eso se suman primas por títulos, Champions League y galardones individuales como el Golden Boy (Mejor Jugador Joven), la Bota de Oro, el premio The Best o el Balón de Oro. En otro plano, el Real Madrid y Endrick acordaron compartir los derechos de imagen del jugador al 50%. O sea, el equipo blanco recibirá la mitad del dinero de los contratos que el brasileño firme a partir de que fue, formalmente, futbolista de la Casa Blanca.

    Por varias perspectivas, el vínculo forjado entre el club y el delantero trae aparejado millones al por mayor. Teniendo tan poca participación con Xabi Alonso, la opción de ser cedido para que juegue resulta interesante. Pero hay otro factor relevante en los deseos de Endrick: el Mundial 2026. Para cualquier jugador, tener continuidad a seis meses de la Copa del Mundo es vital para ser alternativa. Jugar en Francia le puede permitir volver a la consideración de Carlo Ancelotti en la Canarinha.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalEndrickReal MadridOlympique de LyonBrasilMundial 2026

    COMENTARIOS

