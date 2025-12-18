Con un importante incremento: el millonario premio que se llevará la selección campeona del Mundial 2026 de Norteamérica

Este miércoles se desarrolló en Doha, Catar, el Consejo de la FIFA, instancia en la que se adoptaron decisiones importantes para la actividad. Una de las más significativas se verá en el Mundial 2026 de Norteamérica.

Tras el sorteo de la FIFA y la gran expectativa que han generado los encuentros de la fase de grupos, el Consejo determinó aprobar la distribución de una contribución económica de 727 millones de dólares al término de la competencia.

De este número, 655 millones de dólares estarán destinados a las 48 selecciones participantes, algo que supone un aumento de un 50 por ciento respecto a los montos que se manejaron en Qatar 2022.

Así, el conjunto que logre levantar el trofeo tras la gran final se llevará un cheque por US$ 50 millones. Aquel que acabe como subcampeón tendrá un premio de consuelo de US$ 33 millones. Mientras que el tercer puesto se quedará con US$ 29 millones.

Posición Premio Campeón US$ 50 millones Subcampeón US$ 33 millones Tercer puesto US$ 29 millones Cuarto puesto US$ 27 millones 5°-8° puesto US$ 19 millones 9°-16° puesto US$ 15 millones 17°-32° puesto US$ 11 millones 33°-48° puesto US$ 9 millones

Por último, quedó establecido que todas las selecciones recibirán 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos derivados de los preparativos de la competencia. Considerando lo anterior, solo por disputar el Mundial cada selección asegurará al menos el ingreso de 10,5 millones de dólares.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol”, destacó el presidente de la FIFA Gianni Infantino en declaraciones que compartió la Federación en su página web.

Otras medidas

Al mismo tiempo, se aprobó la realización de torneos Sub 15 con formato de “festival de fútbol” para todas las federaciones. La primera edición masculina se llevará a cabo en 2026, mientras que la femenina se celebrará en 2027.

Ya desde 2028, las federaciones miembro serán invitadas a participar de dos competiciones con sus respectivas selecciones Sub 15 masculina y femenina. Estos partidos serán más cortos y se disputarán en campos de juego más pequeños, con equipos de entre siete y nueve integrantes.

“En los últimos años, la FIFA ha redoblado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil, y creo que los resultados saltan a la vista. Hemos trabajado mucho para fomentar el desarrollo y las competiciones juveniles, por lo que se trata de un paso lógico que nos llena de alegría”, explicó Infantino.

“La organización de festivales sub 15 de la FIFA para niños y niñas resulta fundamental en nuestra misión por dar una oportunidad a los talentos de todo el planeta, además de otro ejemplo de cómo la FIFA reinvierte en el fútbol”, complementó.

Por último, el Consejo de la FIFA aprobó la creación de un fondo para la recuperación tras conflictos. La iniciativa llega tras el anuncio del presidente de la FIFA en la Cumbre por la paz, que busca apoyar a las regiones aquejadas por conflictos.