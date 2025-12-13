Una semana después del sorteo: la FIFA publica los cinco partidos con mayor demanda para el Mundial 2026

La FIFA publicó el listado de los cinco partidos que más entradas han vendido para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 comienza a tomar forma. Y es que aunque todavía resta poco menos de siete meses para el pitazo inicial del certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, los aficionados de los países clasificados ya están tanteando el terreno para ser parte de la fiesta del fútbol.

Por este motivo, el jueves 11 de diciembre se inauguró el portal para intentar adquirir las entradas al certamen mundialista. Y como era de esperarse, la respuesta de la fanaticada fue automática. De acuerdo a la información que proporcionó la FIFA, se recibieron 5 millones de solicitudes de 200 países para los 104 partidos del torneo.

En el citado reporte, el ente rector del fútbol anunció que el encuentro más cotizado corresponde al de una selección sudamericana: por el Grupo K, la Portugal de Cristiano Ronaldo vs. la Colombia de Luis Díaz, es el que reúne más interés de los fans.

El duelo entre lusos y cafeteros, que será en el Hard Rock Stadium de Miami, cerrará la zona en la tercera fecha de la fase de grupos el sábado 27 de junio.

Seguido de esto, el podio de partidos más demandados lo componen el Brasil vs. Marruecos (Grupo C, Nueva York, Nueva Jersey, 13 de junio) y el del local México vs. Corea del Sur (Grupo A, Guadalajara, 18 de junio). El Top 5, en tanto, lo cierran los choques de Ecuador vs. Alemania (Grupo E, Nueva York, Nueva Jersey, 25 de junio) y Escocia vs. Brasil (Grupo C, Miami, 24 de junio).

Luis Díaz comanda a la Selección Colombia, que asoma como uno de los elencos más cotizados para ver en el Mundial 2026. Conmebol

Los países más entusiasmados

En esa misma línea, la FIFA también anunció el listado de los 10 países que más han solicitado tickets en estas primeras 24 horas. Allí, según las mismas palabras de la entidad, se destaca el masivo apoyo de los sudamericanos y de los elencos organizadores de la cita.

“Tras 24 horas, las tres naciones anfitrionas lideran, siendo los diez países de residencia más solicitados para entradas Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. La fuerte presencia de los vecinos sudamericanos Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, así como de centroamericanos de Panamá, demuestra aún más cómo la Copa Mundial de la FIFA 2026 está capturando la imaginación en toda América”, informaron.

Cabe destacar que la ventana de venta de entradas se abrió el pasado jueves y permanecerá disponible hasta el 13 de enero, fecha a partir de la cual las entradas se distribuirán por sorteo. Se produce una semana después del sorteo de la fase de grupos, por lo que es la primera vez que los aficionados pueden comprar entradas para partidos en los que se conocen los equipos.

También están a la venta las entradas especiales para las federaciones de las naciones participantes, que tienen un precio fijo tras la polémica suscitada por los precios dinámicos en anteriores fases de venta. Los precios de estas entradas están en torno a unas cinco veces superiores a los del último Mundial 2022 en Qatar.