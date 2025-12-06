El Mundial 2026 de Norteamérica ya tiene definidos los horarios de los partidos

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 de Norteamérica que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, Canadá y México.

Claro que uno de los puntos pendientes que quedaron era la programación de todos los partidos para cada una de las selecciones participantes.

Pues este sábado la FIFA realizó una presentación en la que dio a conocer la calendarización oficial del evento, destacando el partido inaugural que se desarrollará en Ciudad de México entre la selección azteca y Sudáfrica.

El duelo entre norteamericanos y africanos quedó fijado para el jueves 11 de junio de 2026 a partir de las 15.00 horas de México.

Los otros anfitriones harán su debut en la competencia un día más tarde. El viernes 12 de junio, Canadá se enfrentará al ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia a partir de las 15.00 horas en Toronto.

Estados Unidos, por su parte, recibirá a Paraguay desde las 21.00 horas en Los Ángeles.

El Brasil de Carlo Ancelotti, en tanto, comenzará a competir el sábado 13 en Nueva Jersey contra Marruecos a partir de las 18.00.

A su vez, el estreno del Uruguay de Marcelo Bielsa quedó fijado para el lunes 15 de junio. Ese día, desde las 18.00 horas, la Celeste se medirá contra Arabia Saudita en Miami.

El martes 16 también será importante para Argentina. Desde las 21.00 horas enfrentarán a Argelia en Kansas City. Además, si Bolivia logra superar el repechaje intercontinental, en esa misma jornada, pero a las 18.00 horas, tendrán que competir contra el Noruega de Erling Haaland en Boston.

El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

15.00 México vs. Sudáfrica

22.00 Corea del Sur vs. Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda)

Viernes 12 de junio

15.00 Canadá vs. Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina)

21.00 Estados Unidos vs. Paraguay

Sábado 13 de junio

15.00 Qatar vs. Suiza

18.00 Brasil vs. Marruecos

21.00 Haití vs. Escocia

00.00 Australia vs. Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Domingo 14 de junio

13.00 Alemania vs. Curazao

16.00 Países Bajos vs. Japón

19.00 Costa de Marfil vs. Ecuador

22.00 Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez

Lunes 15 de junio

12.00 España vs. Cabo Verde

15.00 Bélgica vs. Egipto

18.00 Arabia Saudita vs. Uruguay

21.00 Irán vs. Nueva Zelanda

Martes 16 de junio

15.00 Francia vs. Senegal

18.00 Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak) vs. Noruega

21.00 Argentina vs. Argelia

00.00 Austria vs. Jordania

Miércoles 17 de junio

13.00 Portugal vs. Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

16.00 Inglaterra vs. Croacia

19.00 Ghana vs. Panamá

22.00 Uzbekistán vs. Colombia

Jueves 18 de junio

12.00 Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda) vs. Sudáfrica

15.00 Suiza vs. Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina)

18.00 Canadá vs. Qatar

21.00 México vs. Corea del Sur

Viernes 19 de junio

15.00 Estados Unidos vs. Australia

18.00 Escocia vs. Marruecos

21.00 Brasil vs. Haití

00.00 Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs. Paraguay

Sábado 20 de junio

13.00 Países Bajos vs. Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

16.00 Alemania vs. Costa de Marfil

20.00 Ecuador vs. Curazao

00.00 Túnez vs. Japón

Domingo 21 de junio

12.00 España vs. Arabia Saudita

15.00 Bélgica vs. Irán

18.00 Uruguay vs. Cabo Verde

21.00 Nueva Zelanda vs. Egipto

Lunes 22 de junio

13.00 Argentina vs. Austria

17.00 Francia vs. Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

20.00 Noruega vs. Senegal

23.00 Jordania vs. Argelia

Martes 23 de junio

13.00 Portugal vs. Uzbekistán

16.00 Inglaterra vs. Ghana

19.00 Panamá vs. Croacia

22.00 Colombia vs. Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

Miércoles 24 de junio

15.00 Suiza vs. Canadá

15.00 Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina) vs. Qatar

18.00 Escocia vs. Brasil

18.00 Marruecos vs. Haití

21.00 Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda) vs. México

21.00 Sudáfrica vs. Corea del Sur

Jueves 25 de junio

16.00 Ecuador vs. Alemania

16.00 Curazao vs. Costa de Marfil

19.00 Japón vs. Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

19.00 JTúnez vs. Países Bajos

22.00 Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs. Estados Unidos

22.00 Paraguay vs. Australia

Viernes 26 de junio

15.00 Noruega vs. Francia

15.00 Senegal vs. Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak)

20.00 Uruguay vs. España

20.00 Cabo Verde vs- Arabia Saudita

23.00 Egipto vs. Irán

23.00 Nueva Zelanda vs. Bélgica

Sábado 27 de junio