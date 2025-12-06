VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    El Mundial 2026 de Norteamérica ya tiene definidos los horarios de los partidos

    Este sábado la FIFA dio a conocer la calendarización oficial de la fase de grupos de la competencia que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    pc

    Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 de Norteamérica que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, Canadá y México.

    Claro que uno de los puntos pendientes que quedaron era la programación de todos los partidos para cada una de las selecciones participantes.

    Pues este sábado la FIFA realizó una presentación en la que dio a conocer la calendarización oficial del evento, destacando el partido inaugural que se desarrollará en Ciudad de México entre la selección azteca y Sudáfrica.

    El duelo entre norteamericanos y africanos quedó fijado para el jueves 11 de junio de 2026 a partir de las 15.00 horas de México.

    Los otros anfitriones harán su debut en la competencia un día más tarde. El viernes 12 de junio, Canadá se enfrentará al ganador del repechaje entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia a partir de las 15.00 horas en Toronto.

    Estados Unidos, por su parte, recibirá a Paraguay desde las 21.00 horas en Los Ángeles.

    El Brasil de Carlo Ancelotti, en tanto, comenzará a competir el sábado 13 en Nueva Jersey contra Marruecos a partir de las 18.00.

    A su vez, el estreno del Uruguay de Marcelo Bielsa quedó fijado para el lunes 15 de junio. Ese día, desde las 18.00 horas, la Celeste se medirá contra Arabia Saudita en Miami.

    El martes 16 también será importante para Argentina. Desde las 21.00 horas enfrentarán a Argelia en Kansas City. Además, si Bolivia logra superar el repechaje intercontinental, en esa misma jornada, pero a las 18.00 horas, tendrán que competir contra el Noruega de Erling Haaland en Boston.

    El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026

    Jueves 11 de junio

    • 15.00 México vs. Sudáfrica
    • 22.00 Corea del Sur vs. Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda)

    Viernes 12 de junio

    • 15.00 Canadá vs. Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina)
    • 21.00 Estados Unidos vs. Paraguay

    Sábado 13 de junio

    • 15.00 Qatar vs. Suiza
    • 18.00 Brasil vs. Marruecos
    • 21.00 Haití vs. Escocia
    • 00.00 Australia vs. Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

    Domingo 14 de junio

    • 13.00 Alemania vs. Curazao
    • 16.00 Países Bajos vs. Japón
    • 19.00 Costa de Marfil vs. Ecuador
    • 22.00 Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez

    Lunes 15 de junio

    • 12.00 España vs. Cabo Verde
    • 15.00 Bélgica vs. Egipto
    • 18.00 Arabia Saudita vs. Uruguay
    • 21.00 Irán vs. Nueva Zelanda

    Martes 16 de junio

    • 15.00 Francia vs. Senegal
    • 18.00 Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak) vs. Noruega
    • 21.00 Argentina vs. Argelia
    • 00.00 Austria vs. Jordania

    Miércoles 17 de junio

    • 13.00 Portugal vs. Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)
    • 16.00 Inglaterra vs. Croacia
    • 19.00 Ghana vs. Panamá
    • 22.00 Uzbekistán vs. Colombia

    Jueves 18 de junio

    • 12.00 Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda) vs. Sudáfrica
    • 15.00 Suiza vs. Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina)
    • 18.00 Canadá vs. Qatar
    • 21.00 México vs. Corea del Sur

    Viernes 19 de junio

    • 15.00 Estados Unidos vs. Australia
    • 18.00 Escocia vs. Marruecos
    • 21.00 Brasil vs. Haití
    • 00.00 Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs. Paraguay

    Sábado 20 de junio

    • 13.00 Países Bajos vs. Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
    • 16.00 Alemania vs. Costa de Marfil
    • 20.00 Ecuador vs. Curazao
    • 00.00 Túnez vs. Japón

    Domingo 21 de junio

    • 12.00 España vs. Arabia Saudita
    • 15.00 Bélgica vs. Irán
    • 18.00 Uruguay vs. Cabo Verde
    • 21.00 Nueva Zelanda vs. Egipto

    Lunes 22 de junio

    • 13.00 Argentina vs. Austria
    • 17.00 Francia vs. Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
    • 20.00 Noruega vs. Senegal
    • 23.00 Jordania vs. Argelia

    Martes 23 de junio

    • 13.00 Portugal vs. Uzbekistán
    • 16.00 Inglaterra vs. Ghana
    • 19.00 Panamá vs. Croacia
    • 22.00 Colombia vs. Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo)

    Miércoles 24 de junio

    • 15.00 Suiza vs. Canadá
    • 15.00 Playoff Europa A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina) vs. Qatar
    • 18.00 Escocia vs. Brasil
    • 18.00 Marruecos vs. Haití
    • 21.00 Playoff Europa D (Dinamarca, Macedonia del Norte, Rep. Checa o Irlanda) vs. México
    • 21.00 Sudáfrica vs. Corea del Sur

    Jueves 25 de junio

    • 16.00 Ecuador vs. Alemania
    • 16.00 Curazao vs. Costa de Marfil
    • 19.00 Japón vs. Playoff Europa B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)
    • 19.00 JTúnez vs. Países Bajos
    • 22.00 Playoff Europa C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo) vs. Estados Unidos
    • 22.00 Paraguay vs. Australia

    Viernes 26 de junio

    • 15.00 Noruega vs. Francia
    • 15.00 Senegal vs. Playoff FIFA 2 (Bolivia, Surinam o Irak)
    • 20.00 Uruguay vs. España
    • 20.00 Cabo Verde vs- Arabia Saudita
    • 23.00 Egipto vs. Irán
    • 23.00 Nueva Zelanda vs. Bélgica

    Sábado 27 de junio

    • 17.00 Panamá vs. Inglaterra
    • 17.00 Croacia vs. Ghana
    • 19.30 Colombia vs. Portugal
    • 19.30 Playoff FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo) vs. Uzbekistán
    • 22.00 Jordania vs. Argentina
    • 22.00 Argelia vs. Austria

