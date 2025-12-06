El Manchester City encuentra el rumbo: golea y acecha la cima de la Premier League tras un nuevo tropiezo del Arsenal

Phil Foden y Rayan Cherki fueron las figuras de la goleada del Manchester City sobre el Sunderland. Foto: @ManCity (X).

El Arsenal sufrió un nuevo tropiezo y entró en un terreno complicado. Las dudas son cada vez más grandes tras la agónica caída ante el Aston Villa, por 2-1. Pese a que continúan liderando la Premier League, desperdiciaron una amplia ventaja y ahora están a solo dos puntos del Manchester City, el escolta.

El elenco dirigido por Unai Emery fue un duro escollo y el Villa Park se volvió una pesadilla. Las lesiones obligaron a Mikel Arteta a armar una inédita línea defensiva, que sufrió. El portero David Raya fue clave para evitar la apertura de la cuenta.

Los Gunners complicaron principalmente mediante tiros de larga distancia. En la única clara, Eberechi Eze (22′) marcó, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto de Bukayo Saka.

En tanto, en el 36′, Matty Cash rompió el cero tras conectar un centro al segundo palo. El tanto bastó para irse en ventaja a los vestuarios.

En el complemento, el Arsenal comenzó a ejercer una ardua presión. En el 52′, Leandro Trossard puso el empate luego de capturar un rebote en el área.

El resto del partido fue para cualquiera, pero no fue hasta el quinto minuto de descuento que vino el agónico gol de la victoria. Tras una jugada sucia, múltiples rebotes y la incapacidad para despejar por parte de la zaga, Emiliano Buendía puso el 2-1.

Goleada del City

El Manchester City consiguió una cómoda y contundente victoria al sorprendente recién ascendido Sunderland. Fue un sólido 3-0 en el Etihad.

El elenco de Pep Guardiola tradujo su abrumador dominio en numerosas oportunidades de gol. Fue un vendaval. La visita prácticamente no tuvo opciones de responder.

En el 31′, Ruben Dias marcó la apertura de la cuenta con un verdadero golazo. El zaguero remató desde tres cuartos de cancha, al primer toque, e incrustó la pelota en el ángulo, aunque con un leve rebote. De todas maneras, fue un tanto de gran factura.

Cuatro minutos más tarde, vino el segundo. Josko Gvardiol conectó un tiro de esquina de Phil Foden y estiró la ventaja. A esa altura, el triunfo parecía casi un hecho.

La superioridad continuó en el complemento, donde comenzó a brillar Rayan Cherki. El ’10′ desplegó su mejor juego y sus destellos de talento. En el 66′, recibió cargado a la derecha, desbordó y enganchó. Ahí sacó un centro de rabona para que Foden marcara de cabeza. Otro golazo que selló la goleada.

Con esta victoria, el City se encumbró y llegó a las 31 unidades, dos menos que el Arsenal, que lidera la Premier League. En tanto, el Aston Villa venció al puntero y escaló a la tercera posición, con 30 puntos.