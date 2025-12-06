Pep Guardiola se resta del favoritismo a España y sorprende con su candidato a ganar el Mundial 2026

El Mundial 2026 está cerca. Este viernes, en el Kennedy Center de Washington, se dieron a conocer los grupos de las 48 selecciones que lucharán por alcanzar la gloria planetaria en el torneo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá a contar del próximo año.

El panorama de las selecciones candidatas es más o menos similar. A raíz del aumento de los cupos de los combinados que podían clasificar, la exigencia bajó y ya no hay un ‘Grupo de la Muerte’ como tal. Más bien, cada zona quedó compuesta de forma pareja.

Argentina, en su rol de campeón defensor, tuvo un sorteo más que favorable. Se enfrentará a Argelia en el debut, a Austria como rival europeo en el segundo duelo, y cerrará frente a la debutante Jordania.

Por otro lado, si bien Brasil deberá medirse en el estreno contra Marruecos, que fue cuarto lugar en Qatar 2022, Haití y Escocia no meten mucho miedo en el Grupo C.

España y Francia, en tanto, tendrán a la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa y la Noruega de Erling Haaland, respectivamente, como oponentes más difíciles. Sin embargo, el resto de la zona tampoco es tan potente: la Roja europea jugará vs. Cabo Verde y Arabia Saudita, mientras que los galos tendrán a Senegal y al ganador de la repesca entre Bolivia, Surinam e Irak.

El candidato de Guardiola

En ese marco, el panorama de los grupos despertó el análisis de varias voces en el mundo del fútbol. Una de ellas fue la de Pep Guardiola, que abordó el cuadro completo en la antesala del partido de Premier League entre el Manchester City y Sunderland.

Al ser consultado sobre los equipos que cuentan con más chances, el entrenador catalán se restó del favoritismo que tiene su país, que viene de ser campeón de la última Eurocopa y que tiene a Lamine Yamal a la cabeza, y sorprendió con su candidato.

“Los de siempre, seguro que estamos de acuerdo en los tres o cuatro candidatos. A mí me gustaría que ganase Inglaterra. No quiero pretender ser demasiado bueno, pero llevo varios años aquí, siendo parte de este país, y me encantaría que Thomas Tuchel y su equipo pudieran conseguirlo”, afirmó, poniendo a los Tres Leones en el primer lugar de sus preferencias.

Pep Guardiola eligió a la Selección de Inglaterra como su candidato a ganar el Mundial 2026. Foto: Reuters. Lee Smith

El elenco británico quiere volver a abrazar los laureles después de 60 años. Cabe remarcar que en 1966 ganaron su única Copa del Mundo, luego de derrotar a Alemania en una recordada y polémica definición en Wembley. Ahora, el camino en Norteamérica comenzará con Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L.