    Duro mazazo al campeón: Esteban González le anuncia su salida a Coquimbo Unido

    El entrenador, quien condujo a los piratas a su primer título en Primera División, emigrará a México. Los piratas se abocan a la búsqueda de su reemplazante.

    Christian González
     
    Matías Parker
    Esteban González, en la banca de Coquimbo Unido (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido aún no termina de celebrar el histórico primer título que consiguió en la Primera División cuando recibe un duro golpe. Esteban González, el estratega que condujo a los piratas en una campaña tan contundente como inolvidable dejará la banca.

    El estratega aceptó la propuesta del Querétaro, de México, que le planteó un tentador escenario, inigualable para los nortinos. En ese contexto, le comunicó a la dirigencia que encabeza Jorge Contador que ejecutará la cláusula que le permite salir anticipadamente del club. El ítem implica el pago de US$ 200 mil a los nortinos.

    A los 43 años, en el marco de una carrera como DT que aún es incipiente y que solo consideraba un paso por Deportes Concepción y la ayudantía de Fernando Díaz en los coquimbanos, González recibió una propuesta irrechazable: dos años de contrato en la entidad azteca.

    Los Gallos Blancos quedaron impresionados con las cifras que consiguió el estratega en su última campaña. Una de las vías por las que suelen elegir a sus entrenadores es el análisis estadístico de los postulantes. En ese acápite, el rendimiento del técnico chileno es inobjetable: en 29 encuentros del Campeonato Nacional, los piratas han conseguido 22 triunfos y seis empates. La única derrota que han sufrido fue ante Colo Colo, en el Monumental. El rendimiento es de un 82,7%.

    Esteban González, en el partido entre Coquimbo Unido y Unión La Calera (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Una decisión meditada

    González había postergado la definición, considerando que los piratas le habían planteado una oferta para retenerlo. "La carrera del entrenador es muy distinta a la del jugador profesional, donde una buena o mala decisión puede marcarte.La carrera del entrenador es de largo aliento, es como correr una maratón y en ese sentido estoy tranquilo, no quiero decir la palabra cómodo, pero estoy muy bien acá“, había dicho el Chino, en diálogo con ESPN.

    El día que llegue alguna oferta, se escuchará, pero la verdad es que estamos muy bien en Coquimbo. Siempre está la intención de seguir, ya lo habíamos conversado con la dirigencia, yo les pedí terminar el torneo para definir el futuro, pero estamos bien”, prosiguió

    “Estamos en eso, pero mientras no termine el torneo, no daremos nada por cerrado“, remarcó. La determinación la tomó horas antes de ese límite.

