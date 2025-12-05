VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

    El portero de 38 años, quien termina contrato este mes con el campeón chileno, espera convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados del plantel, a partir de la próxima temporada.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Diego Sánchez termina contrato el 31 con Coquimbo Unido. FOTO: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Una vez consumado el primer título en la historia de Coquimbo Unido, ahora llega el momento de las definiciones y la conformación del plantel para la próxima temporada, cuando el club tenga que rendir en cuatro frentes: la defensa de la corona en la Liga de Primera, la Copa Libertadores, la Copa Chile y la primera edición de la Copa de la Liga nacional.

    Ese, precisamente, es el puzle que la directiva del club pirata debe descifrar en los próximos días. La importante decisión de resolver cuáles serán los próximos refuerzos, pero, sobre todo, quiénes serán los jugadores que extenderán su compromiso con el club.

    En ese escenario destaca la situación del arquero Diego Mono Sánchez. El golero de 38 años fue uno de los pilares de la inédita estrella del equipo nortino, después de jugar 28 de los 29 partidos del actual torneo. Es más, el único que ser perdió fue el triunfo 1-0 sobre la U, el 15 de junio pasado, por acumulación de tarjetas amarillas.

    El exjugador de Unión Española acaba su compromiso el 31 de diciembre próximo. Sin embargo, de acuerdo con sus propias declaraciones, todavía está lejos de conseguir esa renovación.

    “Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, aseguró el portero en conversación con Las Últimas Noticias.

    Asimismo, el jugador agregó que “obviamente, es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo. Tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”.

    Todavía lejos

    Sin embargo, al menos por ahora, existen diferencias abismales en el actual salario del meta y sus pretensiones para conseguir la prolongación del vínculo con la escuadra del Norte Chico.

    De acuerdo con información recabada por El Deportivo, actualmente, Sánchez tiene un sueldo cercano a los 9 mil dólares mensuales, cifra que está un poco más sobre la media del plantel de los coquimbanos.

    Lo cierto es que Sánchez espera llegar a una suma alrededor que se acerca al doble de lo que recibe en su contrato vigente, circunstancia que lo pondría entre los mejor remunerados de la actual plantilla, como Cecilio Waterman o Matías Palavecino.

    Esa, precisamente, es el principal obstáculo para cerrar el nuevo vínculo, aunque ambas partes continúan las tratativas para conseguir un acuerdo en los próximos días.

    ¿Se desmantela?

    No es el único futbolista que está en la puerta de salida. El panameño Waterman, de 34 años, también acaba su compromiso con el campeón chileno. Y aunque, en primera instancia, su intención era marcharse, la opción de jugar la Libertadores puede confirmar su estadía.

    Más complicado es el panorama de Palavecino. El argentino también queda libre en las próximas semanas. Y aunque el club pretende que se quede, aún no obtiene una respuesta definitiva del volante, quien estaría lejos de la escuadra aurinegra.

    Otro que tiene una situación pendiente es Cristian Zavala. El puntero izquierdo acaba su préstamo en el campeón y debe volver el 1 de enero a Colo Colo. Sin embargo, la intención del futbolista es quedarse al menos un semestre más en el norte para disputar el torneo internacional, aunque la respuesta final la tienen en Macul.

    Más sobre:FútbolDiego Mono SáncheezCoquimbo UnidoLiga de PrimeraCecilio WatermanMatías PalavecinoCristian Zavala

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Montes llama a no politizar situación de campamentos: “Antes que nada que es un problema humanitario”

    IPC de noviembre sube en línea de las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Maduro aplaude encuentro entre Petro y opositores venezolanos para abordar los ataques de EE.UU. en el Caribe

    Ascienden a más de 860 los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    3.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    4.
    Suspenden operaciones aéreas en aeropuerto de Pudahuel por condición severa de peligro aviario

    Suspenden operaciones aéreas en aeropuerto de Pudahuel por condición severa de peligro aviario

    5.
    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    “Por primera vez en la historia”: ordenan el remate de propiedades para financiar plan de reparación ambiental

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Ministro Montes llama a no politizar situación de campamentos: “Antes que nada que es un problema humanitario”
    Chile

    Ministro Montes llama a no politizar situación de campamentos: “Antes que nada que es un problema humanitario”

    Drogas, armas y un vehículo incautado deja detención de dos sujetos: uno era buscado por homicidio

    ISP ordena retiro de más de 30 esmaltes de uña por contener ingrediente prohibido por la Unión Europea por riesgo de cáncer

    IPC de noviembre sube en línea de las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%
    Negocios

    IPC de noviembre sube en línea de las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

    Investor day: ILC fija hoja de ruta y proyecta duplicar sus ganancias al 2030

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60
    Tendencias

    Silent Hill f: terror botánico y mecánicas Souls-lite en el Japón de los 60

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    “Desde el centro hasta la cordillera”: qué sectores de la Región Metropolitana esperan lluvia y tormentas eléctricas

    ¿De alto valor? La controversia que desató en Portugal un billete con la cara de Cristiano Ronaldo
    El Deportivo

    ¿De alto valor? La controversia que desató en Portugal un billete con la cara de Cristiano Ronaldo

    La promesa chilena de la selección Sub 17 que está a un paso de fichar por un grande de Brasil

    Las claves del renovado proyecto de Cobreloa que lo tiene a un paso del ascenso: “Había un deterioro de la imagen del club”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta
    Cultura y entretención

    Con función de cinta de Los Jaivas y énfasis en las series: así será la 10° edición de Conecta

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Maduro aplaude encuentro entre Petro y opositores venezolanos para abordar los ataques de EE.UU. en el Caribe
    Mundo

    Maduro aplaude encuentro entre Petro y opositores venezolanos para abordar los ataques de EE.UU. en el Caribe

    Ascienden a más de 860 los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia

    Estados Unidos reduce de 5 años a 18 meses el período máximo de validez de los permisos de trabajo para migrantes

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola