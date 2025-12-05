Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

Una vez consumado el primer título en la historia de Coquimbo Unido, ahora llega el momento de las definiciones y la conformación del plantel para la próxima temporada, cuando el club tenga que rendir en cuatro frentes: la defensa de la corona en la Liga de Primera, la Copa Libertadores, la Copa Chile y la primera edición de la Copa de la Liga nacional.

Ese, precisamente, es el puzle que la directiva del club pirata debe descifrar en los próximos días. La importante decisión de resolver cuáles serán los próximos refuerzos, pero, sobre todo, quiénes serán los jugadores que extenderán su compromiso con el club.

En ese escenario destaca la situación del arquero Diego Mono Sánchez. El golero de 38 años fue uno de los pilares de la inédita estrella del equipo nortino, después de jugar 28 de los 29 partidos del actual torneo. Es más, el único que ser perdió fue el triunfo 1-0 sobre la U, el 15 de junio pasado, por acumulación de tarjetas amarillas.

El exjugador de Unión Española acaba su compromiso el 31 de diciembre próximo. Sin embargo, de acuerdo con sus propias declaraciones, todavía está lejos de conseguir esa renovación.

“Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, aseguró el portero en conversación con Las Últimas Noticias.

Asimismo, el jugador agregó que “obviamente, es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo. Tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”.

Todavía lejos

Sin embargo, al menos por ahora, existen diferencias abismales en el actual salario del meta y sus pretensiones para conseguir la prolongación del vínculo con la escuadra del Norte Chico.

De acuerdo con información recabada por El Deportivo, actualmente, Sánchez tiene un sueldo cercano a los 9 mil dólares mensuales, cifra que está un poco más sobre la media del plantel de los coquimbanos.

Lo cierto es que Sánchez espera llegar a una suma alrededor que se acerca al doble de lo que recibe en su contrato vigente, circunstancia que lo pondría entre los mejor remunerados de la actual plantilla, como Cecilio Waterman o Matías Palavecino.

Esa, precisamente, es el principal obstáculo para cerrar el nuevo vínculo, aunque ambas partes continúan las tratativas para conseguir un acuerdo en los próximos días.

¿Se desmantela?

No es el único futbolista que está en la puerta de salida. El panameño Waterman, de 34 años, también acaba su compromiso con el campeón chileno. Y aunque, en primera instancia, su intención era marcharse, la opción de jugar la Libertadores puede confirmar su estadía.

Más complicado es el panorama de Palavecino. El argentino también queda libre en las próximas semanas. Y aunque el club pretende que se quede, aún no obtiene una respuesta definitiva del volante, quien estaría lejos de la escuadra aurinegra.

Otro que tiene una situación pendiente es Cristian Zavala. El puntero izquierdo acaba su préstamo en el campeón y debe volver el 1 de enero a Colo Colo. Sin embargo, la intención del futbolista es quedarse al menos un semestre más en el norte para disputar el torneo internacional, aunque la respuesta final la tienen en Macul.