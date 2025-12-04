VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    El dardo de Diego ‘Mono’ Sánchez sobre su futuro en Coquimbo Unido: “Parece que no quieren renovación”

    El arquero reconoció que su continuidad con el cuadro pirata está en duda. "Hay que preguntárselo a la gente de arriba", indicó

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Diego 'Mono' Sánchez puso en duda su continuidad en Coquimbo Unido. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido tocó el cielo tras protagonizar la mejor temporada de su historia. El cuadro pirata se consagró como monarca del fútbol chileno y consiguió su primera estrella. En ese sentido, una de sus grandes figuras fue Diego Sánchez. Sin embargo, pese a su relevancia, su permanencia en el club está en duda.

    El Mono no solo destacó a nivel deportivo, sino que también lo hizo anímicamente, erigiéndose como un verdadero referente para el plantel y un ídolo para la institución aurinegra.

    Fue el propio arquero el que se encargó de dar detalles sobre su futuro: “Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha”, aseguró, en diálogo con Las últimas Noticias.

    Obviamente es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo. Tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda”, aseguró el portero.

    El Mono Sánchez ha sido una de las figuras del flamante campeón de la Liga de Primera. Con Coquimbo alcanzó la valla menos batida del certamen, con apenas 15 goles en contra en 29 partidos, habiendo jugado en 28. Es, por lejos, el equipo que menos anotaciones ha recibido.

    Las otras posibles bajas

    La posible salida de Sánchez se suma al resto de presuntas partidas. Pese a que Coquimbo Unido le ofreció una ambiciosa extensión de contrato, el técnico Esteban González está siendo tentado desde el fútbol mexicano. El Querétaro lo incorporó a la lista de candidatos para suceder a Benjamín Mora.

    Por otra parte, uno que sí dejará el club es Matías Palavecino. El volante, consolidado como la gran figura del campeón, termina contrato en diciembre. Hace unos meses ya dejó entrever sus intenciones de partir.

    Me quedan pocos meses en Coquimbo... Trato de disfrutarlos muchísimo y de devolverle la alegría que yo obtengo en la cancha a la gente que nos acompaña. Pero, por ahora, no pienso mucho en lo que va a pasar. Al estar tan pendiente de estas últimas fechas, no tengo cabeza para eso. Lo que sí me gustaría es dar un paso gigante en lo deportivo y también en lo económico, porque la carrera del futbolista es corta, pero hay que tener el foco en lo que queda del torneo”, indicó.

    A ellos se les suma Bruno Cabrera, el patrón de la zaga pirata y uno de las figuras del torneo. El defensa también recibirá ofertas para dejar el club, incluyéndose en la lista de posibles sensibles bajas de cara a la temporada 2026, donde Coquimbo jugará la Copa Libertadores.

