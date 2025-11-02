OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

El volante argentino deslumbró con sus asistencias y quedó para siempre en la historia del conjunto pirata luego de entregarle su primera estrella.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Matías Palavecino fue una de las grandes piezas de la histórica campaña de Coquimbo Unido. Andrés Piña/Photosport

El 9 de diciembre de 2022, Matías Palavecino fue oficializado como refuerzo de Coquimbo Unido. El volante argentino llegaba avalado por una gran campaña con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la B Nacional, la segunda categoría del fútbol transandino. Sin embargo, todos esos pergaminos quedaron al debe en su primer ciclo en el conjunto pirata.

En esa estadía tuvo algunos partidos donde mostró buen nivel, pero nunca se ganó la titularidad indiscutida con Fernando Díaz, al punto de que el DT lo dejó partir en septiembre de 2023. El rosarino se fue a préstamo a Belgrano de Córdoba, donde su situación empeoró. De hecho, la temporada pasada apenas jugó 41 minutos en solo tres encuentros.

Con la escasa confianza que tuvo en su país, la cesión se terminó y en eso recibió un llamado clave. “El técnico Esteban González me llamó cuando estaba en mi casa en diciembre. Eso fue un golpe anímico para mí, y siempre lo recalco, porque sin confianza no se puede tener un gran momento. Y sí, lo tomé como una revancha, porque no estuve a la altura en mi primer paso en esta institución”, recordó en una entrevista con El Deportivo hace unas semanas.

En esa misma conversación, reconoció que si bien su paso no fue del todo feliz en el elenco cordobés, sí pudo extraer valiosas lecciones que le permitieron madurar en su juego. “El fútbol argentino es muy táctico y tienes poco tiempo para pensar, por lo que uno va mejorando mucho eso. Sumé varias cosas a mi fútbol y al ser tan intenso, tienes un segundo menos y mejoras la toma de decisiones. Sí, aunque no tuve los minutos que yo quería, me sirvió mucho para seguir sumando cosas a mi forma de jugar”, sostuvo.

El golpe de confianza que le dio el entrenador coquimbano fue clave para el zurdo, quien respondió con excelentes cifras, pues registra cuatro tantos y siete asistencias en 25 encuentros de la Liga de Primera. Mientras que en los 10 duelos que disputó en la Copa Chile contribuyó con tres conquistas y cinco habilitaciones.

Su figura llenó el vacío que dejó Luciano Cabral, quien abandonó a mediados de la temporada pasada, lo que tuvo severas consecuencias en el desempeño de la escuadra de la Cuarta Región. De hecho, pasó de ser líder en el comienzo de la segunda rueda a quedar fuera de las copas internacionales, lo que se desencadenó en la salida de Fernando Díaz, un poco antes de que terminara el campeonato del año pasado.

Un futuro lejos

Con 28 años, Matías Palavecino está a la espera de dar otro salto en su carrera. El volante termina contrato en diciembre y podrá negociar su continuidad en la tienda pirata, que volverá a jugar la Copa Libertadores por primera vez desde 1992.

Pero también al formado en Rosario Central le atrae mucho la idea de partir y dar el salto. Su nombre comienza a sonar en los grandes de Santiago. “Me quedan pocos meses en Coquimbo... Trato de disfrutarlos muchísimo y de devolverle la alegría que yo obtengo en la cancha a la gente que nos acompaña. Pero, por ahora, no pienso mucho en lo que va a pasar. Al estar tan pendiente de estas últimas fechas, no tengo cabeza para eso. Lo que sí me gustaría es dar un paso gigante en lo deportivo y también en lo económico, porque la carrera del futbolista es corta, pero hay que tener el foco en lo que queda del torneo”, anticipaba.

De hecho, el propio Palavecino se imagina en Colo Colo, la U o la UC: “La verdad es que soy hincha de Rosario Central, pero tomaría la decisión si un técnico de esos tres equipos me llama y me dice que quiere contar conmigo. Eso sería fundamental, porque quiero seguir teniendo la continuidad que tengo acá. Es lindo saber que desean tenerte”.

Con el título en la mano y la tranquilidad de ser la gran figura de Coquimbo Unido y haber quedado para siempre en la historia de los nortinos, el volante argentino está listo para dar el siguiente paso en su carrera.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoMatías PalavecinoEsteban GonzálezFernando DíazBelgrano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile
Negocios

Las recomendaciones del director general de la AFP de Principal en México para la implementación de los fondos generacionales en Chile

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”
El Deportivo

La locura del camarín pirata: “Nadie se imaginaba que íbamos salir campeones, en una región que siempre cuesta ganar”

La revancha de Matías Palavecino, la gran figura del campeón del fútbol chileno

Trabaja como Chino: la clave del éxito de Esteban González, el líder de Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro
Mundo

Rusia reconoce contactos con Venezuela sobre eventual ayuda en medio de escalada militar de Trump contra Maduro

Secretario de Defensa de EE.UU. restringe a militares discutir con el Congreso los ataques a narcolanchas sin aprobación previa

Milicias de Hamas entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”