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    El sentido recuerdo de Eliseo Salazar tras el fallecimiento de Alex Zanardi

    El chileno realizó una emotiva publicación donde recordó la muerte de pilotos como Gilles Villeneuve y Ricardo Paletti, con quienes compartió en la Fórmula 1. También envió un mensaje por el deceso del italiano.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Eliseo Salazar realizó una emotiva publicación tras la muerte de Alex Zanardi.

    El fallecimiento de Alex Zanardi enlutó al mundo del deporte. El expiloto de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico murió a los 59 años, dejando un legado de superación y transformándose en un ícono de la discapacidad tras sufrir la amputación de sus piernas luego de chocar en una carrera.

    El anuncio de su deceso provocó múltiples reacciones en todo el mundo. Una de ellas salió desde Chile, específicamente de Eliseo Salazar. El otrora piloto nacional, que compitió en la F1 entre 1981 y 1983, realizó una emotiva publicación.

    Ambos compartieron pista en la temporada de 1996 de la CART Indicar World Series. El italiano cerró el podio al ser tercero en la clasificación final, mientras que el chileno terminó 30°, habiendo corrido cuatro carreras.

    En ese sentido, Salazar envió un sentido mensaje en el que recordó un partido de fútbol que realizó la parrilla de pilotos de la F1 en 1982, en Canadá, después del fallecimiento de Gilles Villeneuve. Este murió luego de chocar con el monoplaza March del alemán Jochen Mass, en la clasificación del GP de Bélgica.

    Días después del amistoso en la tierra natal del expiloto de Ferrari también fallecería el italiano Riccardo Paletti. El expiloto de Osella murió luego de estrellarse a 200 km/h contra el Ferrari del francés Didier Pironi, que no pudo arrancar su monoplaza por problemas técnicos. El italiano chocó contra su parte trasera, provocando un grave accidente que empeoró luego de que el vehículo se comenzara a incendiar. Tras minutos terroríficos, las asistencias lograron apagar el fuego y sacar al piloto, que había perdido el conocimiento. Finalmente, moriría en el hospital a los 23 años. Ambos fallecimientos se dieron con un mes de diferencia.

    Siempre nos preguntan si hay amistad entre los pilotos de Fórmula 1. Es difícil porque es un ambiente muy muy competitivo, donde están solo los 20-30 mejores pilotos del mundo. Eso sí, cuando viajábamos a carreras fuera de Europa se producía una cierta camaradería, por compartir semanas juntos”, comienza la reflexión de Salazar.

    El expiloto chileno recordó el trágico accidente: “En Canadá 1982 veníamos de un accidente mortal de Villeneuve en su Ferrari, un par de meses antes. Y nos juntamos a jugar un partido de fútbol. Ahí estoy con la pelota, con De Angelis, Serra, Giacomelli, Cheever, Patrese y otros. Lo triste es que justo arriba de mi hombro derecho está Riccardo Paletti que unos días después falleciera en la largada de ese Grand Prix en Montreal, al estrellarse con la Ferrari de Pironi que se quedó detenida en la pole position", añadió.

    También me vi involucrado, se dañó mi auto pero una hora después pude largar la carrera, porque mi compañero de equipo Manfred Winkelhock no había clasificado y por lo tanto pude usar su auto. En ese tiempo, había 30 autos para solo 24 lugares en la parrilla. Un saludo al cielo hoy a otro italiano Alex Zanardi, que nos dejó ayer“, sentenció Salazar.

    Más sobre:Fórmula 1F1IndyCarCARTMotorsportAutomovilismoAlex ZanardiEliseo SalazarRiccardo PalettiGilles Villeneuve

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