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    Valencia alerta que “estamos mal” por secuestros extorsivos y advierte nuevas dinámicas del crimen organizado

    El Fiscal nacional señaló que Chile constituye un lugar rentable y de un mercado no explorado para las agrupaciones criminales.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, evaluó este sábado que “estamos mal” ante el escenario de aumento de secuestros extorsivos en el país y nuevas configuraciones más avanzadas del crimen organizado.

    En conversación con T13 Finde, Valencia sostuvo que “estamos enfrentando un fenómeno que ha ido incrementándose en la capacidad logística y se ha ido incrementando también en número, lo que preocupa, entonces tenemos que tomar medidas muy efectivas y con sentido de urgencia para detener este fenómeno”.

    El caso de un empresario de 84 años, quien fue encontrado la madrugada de este miércoles tras estar ocho días en cautiverio, alertó a las autoridades sobre las nuevas dinámicas del crimen organizado.

    “Estamos mal, pero hemos estado trabajando para enfrentar esa nueva realidad. No hemos quedado pasivos (...) Lo que nos pasa con los secuestros es que, aunque vamos aumentando la efectividad, trabajando cada vez más coordinados y poniendo recursos, no hemos conseguido detener el aumento de secuestros extorsivos. Por eso es que me parece que estamos mal”.

    Sobre los factores que han influido en el aumento de estos casos, Valencia señaló que Chile constituye un lugar rentable y de un mercado no explorado por las organizaciones criminales.

    “Esa gente busca mercados, son empresas criminales. Hay que ir a un mercado que no había competencia para ello. Llegaron y entraron a operar. No tenemos todavía suficiente cultura interna en la sociedad, no tenemos mucha cultura de cómo se enfrentan los secuestros”, evaluó Valencia.

    Para el fiscalizador, la gravedad del asunto radica en que estos delitos han afectado “a personas que no tienen ningún tipo de participación delictual. Eso es grave”.

    Adicionalmente, Valencia destacó que “la composición mixta se ha ido consolidando. Ya no son solo extranjeros (...) en los últimos meses hemos comenzado a ver más actividades delictivas en la cual hay colaboración entre ciudadanos extranjeros y grupos de chilenos al delito”.

    El fiscal descartó una posible rearticulación del tren de Aragua, pues a su juicio la agrupación criminal nunca se desarticuló en el territorio nacional.

    “Para poder darle término a la actividad delictiva, o poder destruirla con eficacia y de manera definitiva, hay que ir a la cabeza. Nosotros todavía no hemos conseguido llegar hasta la cúpula. Hemos llegado cerca de la cúpula, pero todavía la cúpula está libre”, indicó.

    “En Chile hemos dado golpes muy significativos ante Aragua. Es muy probable afirmar que es el país donde le hemos dado los golpes más importantes, donde hemos detenido, presentado ante la justicia y solicitado la extradición de los líderes más importantes de Aragua”, agregó Valencia.

    Con todo, Valencia señaló que en Fiscalía “estamos avanzando en la dirección correcta” y “que con las medidas que estamos adoptando seamos capaces de revertir esta tendencia y que no haya impunidad en este tipo de delitos”.

    Más sobre:FiscalíaÁngel ValenciaSecuestrosTren de AraguaCrimen Organizado

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