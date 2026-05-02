Denuncian torturas bajo custodia del gobierno israelí de activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza

Este sábado, la Flotilla Sumud, denunció que dos de sus activistas, el español Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila, estarían siendo objeto de torturas por parte del gobierno de Israel tras haber sido detenidos este jueves.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó este viernes que ambos fueron llevados a un centro al norte de la Franja de Gaza para ser interrogados. En ese comunicado señalaron a Abu Keshek como sospechoso de pertenecer a una organización terrorista, y a Ávila como sospechoso de actividad ilegal.

Además, dijeron que ambos son miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización que según Estados Unidos funciona como fachada de Hamas.

Desde la flotilla informaron que están en el centro de detención Shikma en la ciudad de Ashkelon y que, a través de la Embajada de Brasil, Ávila informó que “ha sido torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la Embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente”.

Según la esposa de Abu Keshek, como consignó la agencia EFE, el activista palestino-español se encuentra bien de salud, pero en estado de shock y con algunas heridas.

Esta información fue entregada a su pareja a través de personal del consulado español en Tel Aviv, quien además supo que comenzó una huelga de hambre junto a Ávila.

RELEASE THIAGO AND SAIF NOW!



We demand that all governments do all they can to pressure the Israeli regime to release all the illegal abductees. The remaining captive participants were released in Crete except Thiago and Saif. pic.twitter.com/sfEZRx7O6a — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 1, 2026

Este sábado el presidente de España, Pedro Sánchez apoyó la misión de la flotilla y le envió un mensaje al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, diciendo que este hecho constituye otra violación al derecho internacional.

Asimismo, pidió la liberación del “ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu ”.

Se conoce de la detención de 175 activistas en aguas internacionales. Muchos de ellos fueron conducidos a Grecia, en donde más tarde fueron liberados.

Sin embargo, según información publicada por la organización, otros miembros del convoy presentan heridas de diversa magnitud tras haber estado 40 horas detenidos en el mar.

La flotilla zarpó el domingo 12 de abril desde distintos puertos de Europa y tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.