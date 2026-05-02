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    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga

    Los equipos del Grupo D se miden este fin de semana por la cuarta fecha del campeonato.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Comienza la Fecha 4 de la Copa de la Liga, donde Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile durante este sábado.

    Se trata de un nuevo desafío para los comandados por Fernando Gago, el que llega luego que los azules se quedaran con el Clásico Universitario ante la UC.

    Cuándo juega La Serena vs. U de Chile

    El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile es este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio La Portada para este compromiso.

    Dónde ver a La Serena vs. U de Chile

    El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile va de forma exclusiva por streaming en HBO Max.

    Usuarios de TNT Sports Premium podrán registrarse en la plataforma con las credenciales del cableoperador sin costo, según indican desde el canal.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaDeportes La SerenaUniversidad de ChileU de ChileHorarioLa Serena - U de ChileDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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