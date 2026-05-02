A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo

Comienza la Fecha 4 de la Copa de la Liga, donde Deportes La Serena recibe a la Universidad de Chile durante este sábado.

Se trata de un nuevo desafío para los comandados por Fernando Gago, el que llega luego que los azules se quedaran con el Clásico Universitario ante la UC.

Cuándo juega La Serena vs. U de Chile

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile es este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio La Portada para este compromiso.

Dónde ver a La Serena vs. U de Chile

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile va de forma exclusiva por streaming en HBO Max.

Usuarios de TNT Sports Premium podrán registrarse en la plataforma con las credenciales del cableoperador sin costo, según indican desde el canal.