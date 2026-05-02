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    La Nobel de la Paz Narges Mohammadi sigue “inestable” y sus allegados piden su traslado a Teherán

    Mohammadi, ingresada desde el viernes en un hospital de Zanyan por un problema cardíaco, necesita una angiografía y un diagnóstico completo.

    Por 
    Europa Press
    Narges Mohammadi.

    La activista iraní premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, hospitalizada desde el viernes por un problema cardíaco durante su huelga de hambre contra su encierro, no está ni mucho menos fuera de peligro y sus allegados reclaman su traslado inmediato a la capital del país, Teherán, para que sea sometida a una y obtener así un diagnóstico completo dados sus antecedentes.

    Mohammadi, ahora mismo ingresada en la Unidad de Atención Coronaria de un hospital de la ciudad de Zanjan, sigue “inestable”, recibe un suministro adicional de oxígeno, su presión sanguínea se mantiene elevada y padece náuseas, según publicó su fundación en redes sociales.

    Dada la situación, “necesita ser trasladada de inmediato a Teherán y tener acceso a su propio equipo médico para someterse a una angiografía, recibir un diagnóstico preciso y continuar con el tratamiento especializado”, añadieron.

    Mohammadi inició una huelga de hambre febrero de este año para protestar por las condiciones de su detención. La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el pasado 12 de diciembre en un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en “extrañas circunstancias”.

    La activista se ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.

    Más sobre:Narges MohammadiNobel de la PazIrán

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