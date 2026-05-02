PDI desarticula banda de narcotráfico en el sur: 25 detenidos y millonaria incautación

Un amplio operativo liderado por la PDI de Los Ángeles, en coordinación con la Fiscalía, permitió la detención de 25 personas y la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en el sur del país.

El procedimiento se enmarcó en una investigación por infracción a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas, y consideró un despliegue de más de 200 funcionarios policiales y 76 vehículos, con apoyo de unidades de Biobío, Ñuble, La Araucanía, además de equipos de Santiago, Concepción y Temuco.

Según los antecedentes, la banda trasladaba droga desde la Región Metropolitana hacia el sur, donde era acopiada, dosificada y distribuida en distintas comunas, principalmente en Biobío y La Araucanía.

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Incautación de drogas, armas y dinero

Durante el operativo —que incluyó la intervención de 29 domicilios en comunas como Los Ángeles, Negrete, Angol, Renaico y Nacimiento— se incautaron diversas sustancias ilícitas, entre ellas cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis y ketamina.

Además, se decomisaron 7 armas de fuego, munición, $4,8 millones en efectivo, un chaleco antibalas, 4 vehículos (uno con encargo por robo) y 26 teléfonos celulares, entre otros elementos asociados a la investigación.

Entre los detenidos hay ciudadanos chilenos y extranjeros, todos mayores de edad, además de una menor. Parte de los imputados mantenía situación migratoria irregular.

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Estructura y planificación de delitos

El fiscal adjunto Michelangelo Bianchi explicó que la investigación permitió acreditar la existencia de una asociación criminal estructurada.

“Se trata de un conjunto de sujetos que se agrupan para cometer crímenes. Dentro de sus planes estaban delitos de homicidio, tráfico de drogas y de la ley de armas”, señaló.

El persecutor detalló que la banda operaba con una estructura jerárquica, con líderes, mandos medios y operadores. “Había líderes que tomaban decisiones, otros que ejecutaban los delitos y también guardadores de droga, los denominados ‘soldados’”, indicó.

Asimismo, precisó que la investigación se extendió por más de un año, utilizando técnicas intrusivas autorizadas judicialmente, lo que permitió reunir evidencia clave.

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Medidas cautelares

Tras varias jornadas de audiencias, el tribunal decretó la prisión preventiva para la mayoría de los imputados, mientras que el resto quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad.

La Fiscalía destacó que se trata de una investigación de alto impacto, que permitió desarticular una red criminal con presencia en distintas regiones del país, y adelantó que las diligencias continúan en desarrollo.