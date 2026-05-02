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    PDI detiene a pareja por “tour delictual” y robos con violencia en tres comunas de la Región de Valparaíso

    Los imputados habrían participado en una serie de delitos ocurridos en Quilpué, Puchuncaví y Limache. Uno de ellos quedó en prisión preventiva.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene a pareja por “tour delictual” y robos con violencia en tres comunas de la Región de Valparaíso. Imagen referencial.

    Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la Policía de Investigaciones, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso y el Ministerio Público, detuvieron a dos personas por su presunta participación en una serie de robos con violencia registrados en la zona.

    El procedimiento se enmarca en una investigación dirigida por el fiscal Rodrigo Yáñez, que permitió establecer la participación de los imputados en diversos delitos cometidos bajo la modalidad de “tour delictual”, ocurridos entre el 31 de marzo y el 1 de abril en las comunas de Quilpué, Puchuncaví y Limache.

    Con estos antecedentes, los detectives realizaron diligencias en Quilpué, logrando la detención de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y con antecedentes policiales.

    Durante el operativo, se incautaron especies pertenecientes a las víctimas, además de teléfonos celulares que contenían registros audiovisuales en los que se evidenciaría la participación de los imputados en los delitos investigados.

    PDI detiene a pareja por “tour delictual” y robos con violencia en tres comunas de la Región de Valparaíso

    Al respecto, el jefe de la BIRO Concón, subprefecto Humberto Cortés, señaló que “el trabajo coordinado permitió posicionar a los imputados en los distintos hechos investigados, reuniendo evidencia clave para su detención”.

    En esa línea, detalló que “detectives de esta unidad, en coordinación con el sistema de análisis criminal de Valparaíso, lograron la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, con antecedentes, por su participación en una serie de robos con violencia bajo la modalidad de tour delictual”.

    Asimismo, agregó que durante el procedimiento “se incautaron diversas especies pertenecientes a las víctimas y se encontraron registros audiovisuales en los teléfonos de los imputados, donde se evidencian los delitos”.

    Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para uno de ellos, fijándose un plazo de investigación de 100 días, mientras continúan las diligencias del caso.

    Más sobre:PDIValparaísoDetenidosTour Delictual

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