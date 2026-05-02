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    Iniciativa chilena apunta a reducir el impacto ambiental de la calefacción a leña con biofiltración

    El sistema permite reemplazar equipos de alto consumo energético y, mediante la inteligencia biológica, se centra en aprovechar los recursos disponibles.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Iniciativa chilena apunta a reducir el impacto ambiental de la calefacción a leña con biofiltración

    En el marco del alza a los combustibles y la necesidad de reducir emisiones, Filtrovivo creó un mecanismo que permite la conversión de emisiones en aire limpio, mediante procesos biológicos que capturan contaminantes.

    Esta innovación chilena consiste en un sistema de biofiltración, basado en microorganismos y vegetación. Permite transformar la calefacción a leña en combustión limpia, reduciendo el impacto ambiental.

    Aníbal Montalba, fundador de la compañía, señala que “hoy el problema no es la leña, sino cómo tratamos sus emisiones. La biomasa sigue siendo una de las fuentes de energía más económicas y disponibles, pero históricamente ha estado asociada a la contaminación. Con nuestro sistema de biofiltración, basado en organismos vivos, logramos eliminar más del 90% del material particulado, permitiendo una calefacción limpia sin aumentar los costos”.

    Montalba explica que, antes de la incorporación de sus dispositivos en la industria Comafri, que está en la Región de O´Higgins, cerca de 278 mg/Nm³ de material particulado era emitido por su caldera de leña. Así, el ejecutivo señala que luego de instalar el sistema de biofiltración se redujeron a 13,8 mg/Nm³ las emisiones, “cumpliendo con la normativa vigente y manteniendo intacta la operación productiva”.

    Ventajas de la biofiltración

    Además de la eliminación del material particulado, a los beneficios que contempla el sistema desarrollado por Filtrovivo, “se suma la eliminación de olores, donde se ha registrado una reducción del 98,45%. Este resultado fue registrado por un laboratorio independiente reconocido por el Ministerio de Salud”, afirma Montalba.

    Al operar, la biofiltración no altera procesos productivos. Además, reduce los costos operacionales porque no genera residuos secundarios. Funciona como jardines verticales, debido a que se integran como una infraestructura verde, con valor térmico y estético.

    Este sistema desarrollado en Chile, dirigido a transformar la leña en una fuente limpia, cuenta con patentes internacionales.

    Iniciativa chilena apunta a reducir el impacto ambiental de la calefacción a leña con biofiltración

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