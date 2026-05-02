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    Alejandro Tabilo se impone en la semifinal del Challenger de Aix en Provence y va por el título contra un viejo enemigo

    El chileno se impuso por 6-3, 3-6 y 7-6 a Ethan Quinn y ahora se enfrentará al belga Zizou Bergs, el cual agredió a Christian Garin en la Copa Davis.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Tabilo avanzó a la final del Challenger de Aix en Provence. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    En tres sets y mostrando un temple digno del apretón que sorteó, Alejandro Tabilo se metió en la final del Challenger de Aix en Provence. El tenista chileno derrotó a la joven promesa estadounidense, Ethan Quinn (48°), por 6-3. 3-6 y 7(7)-6(2) y este domingo -desde la 9 de la mañana- enfrentará al belga Zizou Bergs (44°).

    Un duelo que promete ser más que intenso pues el deportista nacional buscará su primer título del año, tras perder los desenlaces de Concepción y Río, y lo hará ante el rival que ya lo derrotó en Tokio. Pero no sólo eso. El europeo dejó un mal recuerdo en el equipo de Copa Davis.

    En febrero de 2025, cuando se enfrentaba Chile contra Bélgica, Bergs celebró efusivamente un break contra Christian Garin y en la carrera hacia su equipo chocó al de Vitacura, golpeándolo en la cara y tirándolo al suelo. “Recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual se cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y fuerte dolor de cabeza, aunque en ningún momento perdió la conciencia”, consignó el médico del equipo criollo, Alejandro Orizola, tras el partido.

    Pese a que el capitán Nicolás Massú pidió la descalificación de sus rivales, finalmente Chile se quedó fuera por no presentación (Garin no volvió al juego) y nuestro país quedó fuera de las finales del certamen.

    Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La gran victoria ante Quinn

    El pase a la final no fue fácil para Tabilo. Pese a que se impuso con facilidad en el primer set (6-3), Ethna Quinn reaccionó en la segunda manga y se la llevó por el mismo marcador.

    Así llegó el set definitivo, donde el chileno tuvo dos puntos de quiebre cuando igualaban a dos, pero el norteamericano logró remontar y mantener su servicio. Lo mismo pasó en el octavo game, pero otra vez Tabilo no aprovechó los tres break points que se fabricó. Y como si esto fuera un karma, cuando tuvo punto de partido, el estadounidense -otra vez- mantuvo su servicio y se fueron el tie break.

    Fue allí donde Tabilo mostró todo su temple y se impuso por un arrollador 7-2 para quedarse con el partido y los boletos al ya comentado desenlace. Aunque más allá del resultado que obtenga este domingo, Alejandro Tabilo ya logró volver al top 40 y se presentará al Masters 1000 de Roma en el lugar 38 como mínimo.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloZizou BergsChristian GarinChallenger Aix en ProvenceATPATP ChallengersATP Tour

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