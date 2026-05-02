Colo Colo y Coquimbo Unido se ponen al día. Mientras el resto de las escuadras de Primera División animan una nueva jornada de la Copa de la Liga, albos y piratas disputarán el choque pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera.

Los albos lideran la tabla de posiciones junto a Deportes Limache. Sin embargo, desde el punto de vista futbolístico, aún no convencen plenamente. Una de las críticas más frecuentes apuntan al escaso volumen ofensivo y, principalmente, a la falta de contundencia ante el arco rival. A Ante Universidad de Concepción, por ejemplo, tuvieron que sufrir para asegurar los tres puntos.

La modificación táctica con la que Fernando Ortiz pretende refrescar a Colo Colo ante Coquimbo Unido

Fernando Ortiz toma nota. El técnico argentino preparó modificaciones después de la victoria sobre los del Campanil. La idea es que ante los piratas los albos muestren una nueva cara, más cercana a la que aspiran sus fanáticos. En el Monumental, de hecho, puede haber otro lleno: se autorizó un aforo de 43 mil espectadores para el compromiso, programado para este domingo, a las 17.30 horas.

Habrá variantes nominales y tácticas. En la defensa, por ejemplo, volverá Arturo Vidal, quien no actuó en Concepción por acumulación de tarjetas amarillas. Después del partido frente a Palestino, el Rey se quejó por el criterio que se aplicaba a la hora de mostrarle tarjetas amarillas. Pidió respeto por su trayectoria. De la mano de su retorno, los albos retomarán la línea de tres defensores. El Rey será el líbero.

Javier Correa le dio la victoria a Colo Colo sobre Universidad de Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

En la mitad del campo de juego, Matías Fernández recibirá una nueva oportunidad. Por características, el excarrilero de Independiente del Valle ofrece un perfil más ofensivo que Jeyson Rojas. Sin embargo, su rendimiento aún no satisface las expectativas que generó su llegada. En la Liga de Primera ha participado en dos duelos, mientras que en la Copa de la Liga agrega tres más. Entre ambas competencias contabiliza 216 minutos. Les anotó a los aurinegros en el choque por la Copa de la Liga del 21 de marzo.

El resto de la estructura en esa zona será la que le ha dado estabilidad al Cacique. La completan Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa. Ante la U penquista, el carrilero izquierdo llevó la jineta de capitán.

Ataque potente

En el ataque estará la principal novedad. En el sur, Javier Correa volvió al gol después de una sequía que mezcló rendimiento y lesiones. La decisiva contribución que realizó para que los albos sumaran tres valiosos puntos, le valió la confianza que le reclamó a Ortiz después del triunfo en el Ester Roa Rebolledo.

Sin embargo, el DT no dejará al margen a Maximiliano Romero, a quien le ha confiado el peso ofensivo de su escuadra, un poco por los problemas físicos del jugador de Estudiantes de La Plata y otro por la falta de contundencia que había mostrado en la actual temporada.