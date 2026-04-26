La autocrítica de Fernando Ortiz tras la victoria de Colo Colo: “En el segundo tiempo no entramos con la atención adecuada”

Colo Colo firmó una trabajada victoria este domingo contra Universidad de Concepción. El Cacique debió luchar hasta el final para encontrar la victoria, la cual llegó a través de un cabezazo de Javier Correa en el final del segundo tiempo.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Fernando Ortiz entregó sus primeras sensaciones por el triunfo. “Nosotros el primer tiempo hemos hecho un gran primer tiempo. En el segundo no entramos con la atención adecuada”, señaló a TNT Sports antes de indicar que “con ganas, con huevos nos llevamos los tres puntos a Santiago”.

También tuvo palabras sobre Gabriel Maureira, portero que debió tomar la misión de suplir a Fernando de Paul tras la lesión que lo margina del resto de la temporada. “Los jóvenes como Gabriel Maureira se preparan todos los días para esto. Él tiene la confianza nuestra, del cuerpo técnico, y de todos sus compañeros”, afirmó.

Más tarde en conferencia de prensa, el Tano indicó que en el balance del partido “Hay varias sensaciones. Hay que resaltar el convertir de los dos 9 que tenemos. El querer insistir en el momento predominante del rival. El querer insistir, el sacar el resultado. Nos llevamos una victoria merecida y seguimos estando en el lugar que queremos estar”.

Ahora, el Cacique buscará tomar el liderato exclusivo enfrentando a Coquimbo Unido en un duelo pendiente de la novena fecha. Aseguró que la meta es “preparar el mejor partido que podamos. Avanzar en los puntos, pero hoy hago hincapié en los jugadores que han hecho un gran partido. Luego veremos los partidos que vienen”.

Por último, explicó que los trabajos en la semana estuvieron dedicados a “retomar la confianza. Que no pierdan la confianza y seguir creciendo en lo que venimos haciendo”, cerró.

Por su parte, Javier Correa también expresó sus buenas sensaciones después de ser el encargado de marcar el tanto de la victoria. “Siempre digo lo mismo. Me preparo para estar. Después el Tano tiene la decisión de ver quién entra. Hoy me tocó esperar un rato, pero feliz”, indicó a TNT Sports.

Además, se mostró emocionado al momento de recordar las lesiones que debió enfrentar en las últimas semanas y las críticas por su rendimiento en Colo Colo. “Me lesioné mucho. La crítica viene en base a lo que uno muestra. Lo habíamos hablado en la semana, que hoy se cortaba la mala racha. Agradecer a la gente que vino. Hay que trabajar para estar acá, cuesta mucho estar acá”, expresó.

“La remé de atrás. Hace un mes que vengo arrastrando lesiones. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, cerró Correa.