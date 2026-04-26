Javier Correa fue el salvador: Colo Colo gana en la agonía y vuelve a ser líder de la Liga de Primera

Con importantes bajas a cuestas, Colo Colo entró a la cancha del estadio Ester Roa sabiendo de los empates de Limache y Huachipato, ante Audax Italiano y La Serena, respectivamente. Por lo tanto, ante Universidad de Concepción tenía la oportunidad de volver al liderato de la Liga de Primera. En los descuentos terminaría celebrando. Un 2-1 ajustado, que le permite estar otra vez en la cima. Gracias a un inesperado salvador.

Ante la ausencia de Arturo Vidal, por acumulación de amarillas, Fernando Ortiz cambió el esquema. No salió con línea de tres, para reponer los cuatro en el fondo. Donde sí hubo un movimiento importante fue en el arco, por obligación. Sin Fernando De Paul, el DT tenía que optar por Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva. Eligió al primero. El joven golero tuvo su primer partido oficial como titular en su carrera. Cuando fue exigido, respondió.

Apenas el partido comenzó, quedó de manifiesto la postura de ambos. El Campanil, con un nítido 4-5-1, cedió el balón y permitió que el Cacique fuera el dominador. Cecilio Waterman deambuló en soledad por el ataque, yendo al choque con los centrales. Por su parte, Colo Colo controló la pelota, sin embargo carecía de profundidad y de precisión en la finalización de las acciones. Pese a estas diferencias, la UdeC tuvo una opción clara para abrir la cuenta. En los 7′, lo tuvo Waterman mano a mano ante Maureira, pero el arquero achicó rápido y contuvo.

Mientras Tomás Alarcón se metía entre los centrales, Joaquín Sosa trataba de ser la primera salida. Ante la nutrida cantidad de jugadores que la U penquista concentraba en su campo, los punteros albos no lograban ser profundos. En ese intento, Francisco Marchant lo hacía mejor por la derecha que Lautaro Pastrán por la izquierda.

Paulatinamente, la visita fue mostrando más destellos de claridad, básicamente por el trabajo de Álvaro Madrid y Felipe Méndez. Los volantes interiores eran claves para inclinar la balanza. La primera ocasión clara de Colo Colo fue en los 27′, con un cabezazo de Maximiliano Romero contenido por el meta Sanhueza. Terminaría siendo un aviso.

En la acción siguiente, el juez José Cabero sanciona penal para los blancos, por un agarrón de David Retamal sobre Romero. El zaguero ni siquiera reclamó. El propio exdelantero de O’Higgins ejecutó y convirtió el 1-0 a la media hora de partido. El equipo de Ortiz fue más que la U. de Concepción, pero sin ejercer una supremacía holgada ni cómoda.

Finalizó el primer tiempo con el 77% de posesión, favorecido por la propuesta excesivamente conservadora del Campanil. Para la parte complementaria, el panorama iba a ser menos monopólico.

Correa fue el salvador

Colo Colo se ha acostumbrado a ganar por diferencias exiguas. De los seis triunfos que registraba hasta antes de la fecha, cuatro fueron por 1-0. Pese a ser un elenco de escaso poder de fuego, confía en que también recibe poco. La falta de “pólvora encendida” casi le pesa en el desenlace del juego. El partido se abrió. La UdeC se paró más arriba en la cancha. No fue tan mezquina. De hecho, la posesión pasó por sus pies.

El Cacique dejó de llegar al arco rival. Las tenues luces que mostró en la primera mitad se fueron apagando, mientras el anfitrión se fue animando. En rigor, se le perdió el manejo del partido, poniendo en riesgo la ventaja mínima que tenía.

Una pelota detenida le dio el empate al Campanil. En los 76′, luego de un córner y un corto rechazo de Alarcón, el incombustible Osvaldo González sacó una volea que dejó parado a Maureira, poniendo el 1-1 en el marcador. Golpe al mentón para Colo Colo.

Javier Correa ya estaba en la cancha. El ariete, tantas veces criticado por su falta de concreción, se erigió en el salvador. Cuando se jugaba el tiempo añadido, el 9 de los albos mete un cabezazo para devolverle la victoria al Cacique y desatar la algarabía en Collao. Ni siquiera tuvo que elevarse Correa para impactar y poner un 2-1 muy gritado.

De esta manera, el equipo popular iguala a Limache en la cima con 21 puntos, con un partido menos (ante Coquimbo).

MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. de Concepción: J. Sanhueza; J. Espejo, O. González, D. Retamal, Y. Oyanedel; F. Mater; A. Urzi (69′, L. Kmet), B. Ogaz (69′, B. Ubal), J. Fuentealba (90′+3, A. Uribe), A. Díaz (87′, M. González); y C. Waterman. DT: L. Ramos.

Colo Colo: G. Maureira; J. Rojas, J. Villagra (81′, M. Fernández), J. Sosa, D. Ulloa; A. Madrid, T. Alarcón (87′, Y. Cuevas), F. Méndez; F. Marchant (73′, L. Hernández), M. Romero (73′, J. Correa) y L. Pastrán (87′, C. Aquino). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 30′, Romero, de penal; 1-1, 76′, González, de volea tras un tiro de esquina; 1-2, 90′+2, Correa, cabezazo luego de un córner.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Retamal, Urzi, Díaz, Ogaz (UDC); Sosa, Correa (CC).

Estadio Ester Roa. Asistieron 16.217 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.