Accidentado partido en La Florida: Limache empata con Audax y pone en riesgo su condición de único puntero

Este viernes, Deportes Limache enfrentó a Audax Italiano con otra responsabilidad: defender el primer lugar de la tabla de posiciones. Luego de los resultados de la fecha anterior, el cuadro tomatero quedó en solitario como el líder de la Liga de Primera. En el Bicentenario de La Florida, consiguió un empate 2-2. Sigue en la cima, sin embargo corre el riesgo de ser alcanzado en esta fecha.

Con la ratificada salida de César Pinares de la institución, Víctor Rivero mantuvo a Misael Llantén para completar el triángulo del mediocampo con Ramón Martínez y Jean Meneses. También sostuvo en la titularidad a Vicente Álvarez, para sumar minutos Sub 21, en desmedro de Joaquín Montecinos. Mientras, Audax llegó luego de tres derrotas seguidas en el torneo local, que los tiene en la parte baja, situación contraria a lo que sucede en la Copa Sudamericana.

Los goles evitaron que el primer tiempo se convirtiera en tedioso. Durante la primera media hora, el partido quedaba solo en intenciones. No habían ocasiones de gol en las áreas, o intentos desde larga distancia. Tanto audinos como limachinos no corrían grandes riesgos. Por lo tanto, el juego era discreto.

La monotonía se rompió en los 37′, cuando el juvenil Vicente Zenteno abrió la cuenta para el local con un zurdazo desde fuera del área, colándose en un rincón de la portería de Claudio González.

La respuesta de Limache llegaría antes del descanso. En los 43′, el árbitro Piero Maza sancionó un penal a favor de los tomateros, por mano de Daniel Piña, obstaculizando un centro bajo de Augusto Aguirre, quien estaba lanzado en ataque. Ejecutó Daniel Castro y no falló. Popin colocó el 1-1 con un tiro al centro del arco de Tomás Ahumada.

La segunda mitad fue completamente distinta. Más ritmo, más acción en las áreas y más riesgo en el afán de ganar. La escuadra verde arrancó mejor el complemento y tuvo premio con el 2-1. En los 55′, el argentino Giovani Chiaverano armó una jugada personal por la derecha, superó a Alfonso Parot, se mete en el área y saca un remate, que se desvía en Aguirre, para batir a González. Golazo.

Diez minutos después, Limache encontraría la igualdad luego de una acción de pelota detenida. Se jugó rápido un córner, el balón le llega a Jean Meneses y Takeshi saca un centro, que encuentra a Ramón Martínez. El paraguayo mete un cabezazo al primer palo, para poner el 2-2. El partido podía ser para cualquiera.

Fue un duelo accidentado, sobre todo para Audax. El elenco de colonia sufrió cuatro bajas solo por lesiones. Raimundo Rebolledo, Franco Troyansky y Oliver Rojas debieron ser reemplazados (Rojas entró en el segundo tiempo), sin embargo la situación más delicada fue de Nicolás Aedo. Incluso, la ambulancia debió ingresar a la cancha para atender al volante, quien sufrió una grave lesión. Flavio Moya, de manera fortuita, le cae encima de la rodilla derecha. Moya fue expulsado, por la consecuencia de su entrada.

Los tomateros lideran la Liga de Primera con 21 puntos. Huachipato y Colo Colo, sus escoltas, que tienen 18 unidades, pueden igualar al puntero si ganan sus respectivos partidos, ante La Serena y U. de Concepción, respectivamente.