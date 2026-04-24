Víctor Rivero lamenta la salida de César Pinares de Deportes Limache: “Fue nuestro capitán”

César Pinares no sigue en Deportes Limache. Este miércoles, el líder de la Liga de Primera finiquitó al volante. Según información recabada por El Deportivo, el futbolista estaba molesto por su rol secundario en el equipo de Víctor Rivero. Ana González, esposa del mediocampista, publicó mensajes en su cuenta de Instagram dirigidos al director técnico. “Los cambios weones”, escribió tras la caída tomatera ante Palestino.

Pese a esos flancos de conflicto, el estratega lamentó la salida del mediocampista. “Es una decisión personal, la lamentamos porque fue un jugador muy importante durante el año, fue nuestro capitán, pero él tomó esa decisión y hay que respetarla”, señaló este viernes.

Pinares con el brazalete de capitán en Deportes Limache. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

“El equipo ha demostrado no depender de un jugador, ha logrado un funcionamiento, esperemos que no nos afecte y de eso tenemos que preocuparnos como cuerpo técnico”, añadió.

En la línea de lo último, Rivero se refirió al buen momento de su equipo. “La intención es seguir de la misma manera, el equipo sigue siendo competitivo, no solo en el Campeonato Nacional, sino que también en la Copa de la Liga. Hay que mantenerlo, estamos todos ilusionados, pero esto es día a día, partido a partido”, enfatizó.

“Estamos conformes, estamos en nuestro segundo año y es un equipo que sigue en una maduración, contentos por el funcionamiento y la misión es sostenerlo”, apuntó.