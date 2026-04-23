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    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares

    El volante acordó este miércoles su salida del elenco de la Quinta Región. Diferencias con Víctor Rivero y problemas personales apuraron su desvinculación.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    César Pinares en su presentación oficial como nuevo jugador de Deportes Limache. Foto: @cdlimache

    César Pinares no seguirá en Deportes Limache. El líder del fútbol chileno finiquitó al volante durante la jornada de este miércoles, luego de acordar en buenos términos su salida de la plantilla que lidera la Liga de Primera.

    Según información recabada por El Deportivo, el futbolista estaba molesto por su rol secundario en el equipo. Su suplencia en la victoria por 5-2 frente a Cobresal, en El Salvador, terminó por cansarlo. Si bien anotó de penal, recién ingresó a los 65′ en reemplazo de Vicente Ulloa. Para el duelo de este viernes, en el que los Tomateros se medirán ante Audax Italiano, en La Florida, tampoco estaría considerado desde el arranque.

    La molestia ya venía siendo evidente. Incluso, su círculo familiar se encargó de recalcarlo. El 13 de abril, luego de la caída de Deportes Limache frente a Palestino, en La Cisterna, la señora del futbolista criticó duramente a Víctor Rivero. El volante fue reemplazado en el minuto 69, poco después de que los árabes anotaran el gol del triunfo y cuando los de la Quinta Región jugaban con un hombre menos. Tras el cambio, Ana González, esposa del mediocampista, publicó mensajes en su cuenta de Instagram dirigidos al director técnico Víctor Rivero. “No, y los cambios weones”, escribió.

    Posteriormente, también cuestionó decisiones arbitrales del partido. “Dos anulados para Limache y penal para Palestino. La mafia del fútbol”, señaló en otra historia publicada en la misma red social.

    Otra de las razones que marcaron la salida de Pinares fue el largo trayecto para asistir a los entrenamientos diarios de Deportes Limache. Por motivos personales, tuvo que volver a vivir en Santiago y los viajes de casi dos horas diarios terminaron por agotarlo. Esta situación, incluso, lo tuvo en duda para renovar durante la presente temporada. Fue uno de los últimos jugadores en firmar su vínculo.

    Más sobre:FútbolCésar PinaresDeportes LimacheLiga de Primera

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