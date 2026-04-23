CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

El directorio de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que en sesión extraordinaria realizada hoy, acordó proponer a la junta de accionistas un nuevo dividendo eventual por US$97 millones, equivalente a US$0,0018901058850 por acción.

La compañía del grupo Luksic, cuyo principal activo en su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd, precisó que el dividendo se cargará contra utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2025, teniendo derecho a recibirlo lo accionistas inscritos a la medianoche del 14 de mayo de 2026.

“Hemos recibido nuevas retenciones de impuestos desde Alemania, lo que permite proponer este nuevo dividendo para nuestros accionistas y dar esta buena noticia. Así, podremos proponer a la junta ordinaria de accionistas distribuir utilidades por US$387 millones y 83,2 millones euros”, dijo el gerente general de CSAV, Roberto Larraín.

CSAV precisó que publicará oportunamente en su sitio web los tipos de cambio que corresponden a cada moneda.

La junta ordinaria de accionistas de CSAV se llevará a cabo el 27 de abril.