CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones
“Hemos recibido nuevas retenciones de impuestos desde Alemania, lo que permite proponer este nuevo dividendo para nuestros accionistas y dar esta buena noticia", dijo el gerente general de la compañía, Roberto Larraín.
El directorio de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) informó que en sesión extraordinaria realizada hoy, acordó proponer a la junta de accionistas un nuevo dividendo eventual por US$97 millones, equivalente a US$0,0018901058850 por acción.
La compañía del grupo Luksic, cuyo principal activo en su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd, precisó que el dividendo se cargará contra utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2025, teniendo derecho a recibirlo lo accionistas inscritos a la medianoche del 14 de mayo de 2026.
“Hemos recibido nuevas retenciones de impuestos desde Alemania, lo que permite proponer este nuevo dividendo para nuestros accionistas y dar esta buena noticia. Así, podremos proponer a la junta ordinaria de accionistas distribuir utilidades por US$387 millones y 83,2 millones euros”, dijo el gerente general de CSAV, Roberto Larraín.
CSAV precisó que publicará oportunamente en su sitio web los tipos de cambio que corresponden a cada moneda.
La junta ordinaria de accionistas de CSAV se llevará a cabo el 27 de abril.
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