Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

Llega un nuevo desafío deportivo para la Roja, que este viernes tiene su debut en el Sudamericano Femenino Sub 17.

El partido inicial para las seleccionadas juveniles será contra Bolivia por el Grupo A del campeonato.

Se trata de una competencia que cobra relevancia al entregar cuatro cupos al Mundial Femenino Sub 17, que se desarrollará en Marruecos desde octubre.

Cuándo juega Chile vs. Bolivia

El partido de Chile contra Bolivia Femenino Sub 17 es este viernes 24 de abril, a las 16:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

Cuándo juega Chile vs. Bolivia

El partido de Chile contra Bolivia Femenino Sub 17 se transmite en la señal de T13 En Vivo y en DSports+ de DirecTV.

Además, todos los duelos de la Roja en el campeonato irán por t13.cl y la aplicación 13Go.